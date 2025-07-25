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    首頁　>　社會

    姑姑出賣帳戶給詐團 家扶兒變警示帳戶

    家扶兒的帳戶被姑姑拿去提供給詐團，檢方依洗錢防制法移送法辦。（彰化地檢署外觀；記者顏宏駿攝）

    家扶兒的帳戶被姑姑拿去提供給詐團，檢方依洗錢防制法移送法辦。（彰化地檢署外觀；記者顏宏駿攝）

    2025/07/25 17:32

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕詐騙集團為了取得帳戶，無所不用極！彰化縣有一戶3名學童長期受彰化家扶中心協助，家扶每月把補助金匯入學童的專用帳戶，結果學童的姑姑竟然把帳戶提供給詐騙集團使用，立即成為警示帳戶，警方循線將姑姑逮捕，依詐欺取財罪和洗錢防制法移送法辦，同時將該帳戶列為警示帳戶，暫時改派專人送現金至家中。

    此案係因家扶無法匯入補助金才爆開，經家扶了解後到警局報案，警方循線逮捕學童的姑姑，經調查，學童的姑姑被詐團吸收，為了貪圖小利，竟出賣自己姪兒的帳戶，帳戶被詐團拿去當人頭帳戶。

    受影響的共有3名學童，彰化家扶中心表示，近期每月都傳出有孩童帳戶變成警示帳戶，主要原因都是家長缺錢或遭詐騙而將家扶兒的帳戶提供他人，一旦變成警示帳戶，家扶就無法透過匯款發補助金，必須請家人每月到服務處領現金。

    彰化地方檢察署表示，類似情況不僅會發生在家扶兒身上，有些受社會扶助的長輩，其帳戶也可能被家人拿去給詐團。此行為可能涉及違反洗錢防制法，若有對價關係可處3年以下刑期、拘役或併科新台幣100萬元以下罰金；如明知對方會用來詐騙，將涉及幫助洗錢及詐欺，可處6月以上、5年以下刑期。

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