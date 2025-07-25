屏東工程行老闆砍死妻子自戕 鄰居震驚：他們感情不錯

鑑識人員在現場調查。（記者羅欣貞攝）

2025/07/25 17:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕經營整合儀器工程公司的屏東市62歲薛姓男子，今（25）日上午涉嫌在家持利器砍殺58歲陸姓妻子後自戕，妻子左胸嚴重刀傷送醫不治，薛男頸部、手臂多處刀傷，仍在醫院搶救中。街坊鄰居紛紛震驚地說，夫妻倆平日感情不錯，先生今天早上還如往常出門買早餐吃，發生命案實在太令人意外。

「叔叔，幫我們一下，快點！」薛姓男子的大女兒上午從鳳山回屏東後，衝到鄰居家，請鄰居幫忙照顧自己的小孩，急忙回去處理父母的事情。鄰居說，當時還以為是小孩子發生什麼事情，後來才知道原來是薛姓夫妻出事。

請繼續往下閱讀...

據了解，涉嫌行凶的薛男經營企業行，從事3C系統整合儀器工程、電腦自動化圖控儀電工程等，和陸姓妻子結婚超過30年，育有2女1子，大女兒嫁到鳳山、二女兒是獸醫在北部工作，兒子從事監視器工程，有時會住父母家。

今天案發時，兒女都不在家，客廳和廚房裝有監視系統，大女兒從手機連線中聽到母親慘叫聲，打電話回家父母又沒有接，她趕快帶著小孩開車回屏東，發現父母在廚房倒臥血泊中，請鄰居幫忙照顧小孩，趕緊報案求救。

據附近多名鄰居說，薛男家世居在此，算是公館地區、即屏東市新興里的大家族，住的是祖傳房子，3層樓透天厝，1年多前外牆還重新粉刷，整理得相當好；「實在太奇怪、太意外了！」鄰居也說，薛家看起來經濟狀況不錯，夫妻感情和睦，妻子也會當志工，平常沒有聽見他們吵架，今天早上還看到先生出門到附近早餐店買早餐，上午也沒有聽到爭吵或叫聲等異音。

不過，也有鄰居說，回想昨晚7點多倒垃圾時，薛男好像跟往常有點不同，以前薛男每天出門倒垃圾時，都會和他聊天打招呼，但昨晚完全不理人，不知道是不是心情不好。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

薛男住家一年多前才重新粉刷過。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法