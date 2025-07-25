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    指使女友誘男子見面銬樹上洗劫 男甫出獄又依加重強盜罪起訴

    嘉義地檢署今天依加重強盜罪嫌起訴情侶檔陳男與安女。（資料照，記者丁偉杰攝）

    嘉義地檢署今天依加重強盜罪嫌起訴情侶檔陳男與安女。（資料照，記者丁偉杰攝）

    2025/07/25 17:05

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕甫出獄4個月的陳姓男子不滿安姓女友與謝姓男子有所聯絡，去年12月間指使安女約出謝男後，誘騙至嘉義縣中埔鄉赤蘭溪堤防附近人煙稀少處，持西瓜刀恫嚇，並用手銬將謝男銬在樹上洗劫手機、現金等財物。嘉義地檢署今天偵結，依加重強盜罪嫌起訴這對情侶。

    起訴書指出，陳男（28歲）因毒品、槍砲等案入獄，去年8月縮短刑期執行完畢，出獄僅4個月，因不滿安姓女友（32歲）與謝男聯絡，於12月18日凌晨零時左右，指使安女約出謝男，佯稱會面，2人開車將謝男誘騙至中埔鄉赤蘭溪堤防附近人煙稀少處。

    隨後陳男取出手銬，將謝男銬在堤防旁樹上，接著命安女從車內取出30公分長西瓜刀恫嚇，逼謝男交出手機與密碼。

    陳男與安女搶走謝男手機及身上現金3100元與郵局金融卡後，解開謝男手銬，繼而恫嚇謝男須趴在地上往前看，若轉頭會傷害他等語，隨後2人駕車逃逸。

    事後，謝男報警，水上分局警方調閱監視器循線追查，2天後逮捕陳男與安女，2人一度坦承犯罪，後又互推責任，辯稱無意搶奪財物，僅是為嚇阻謝男。檢方依物證、監視器畫面等證據，調查後認定，陳男與安女涉犯刑法攜帶兇器加重強盜罪，予以起訴。

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