女騎士未讓救護車撞車受傷 挨罰3600元、吊銷駕照

羅姓女子今上午騎車行經基隆市信一路、義二路口時，與開救護車的邱姓消防員發生碰撞，致消防車右側車凹陷。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/25 16:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕羅姓女子今（25日）上午騎車行經信一路、義二路口時，未禮讓一輛一路鳴笛的救護車，撞到救護車而摔車受傷，警方獲報到場發現救護車雖闖紅燈，但一路鳴笛且緩慢通行，與羅婦同向的汽、機車都減速禮讓救護車先行，只有羅婦未減速，警方依羅婦違反道路交通管理處罰條例未避讓救護車，開了1張3600元罰單並吊銷她的駕駛執照。

警方調查，這起騎士未避讓救護車的事故發生在信一路、義二路口，49歲羅姓婦人今天上午騎車9點25分，沿著信一路騎往義二路口時，遇到一輛、從愛四路開往義二路方向的救護車，當時義二路的號誌雖為紅燈，但救護車一路鳴笛且緩慢通行，與羅婦同向的汽、機車，見救護車緩慢通行均減速，避讓救護車，唯獨羅婦未減速，撞上救護車。

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警方表示，羅婦騎車撞到救護車右前方後倒地受傷，救護車上消防隊員見羅婦倒地受傷，立即下車檢視羅婦手、腳有擦、挫傷後，連同該車上2名病患一併將羅婦送往衛福部基隆醫院急救。

警方獲報到場替雙方酒測，雙方的酒測值均為0，不過，羅婦未避讓救護車，違反「道路交通管理處罰條例」第45條第2項規定，依法開1 張台幣3600元，並吊銷駕駛執照的罰單給羅婦；警方呼籲，用路人見救護車載運傷患就醫時，務必主動禮讓救護車通行，以免受罰。

羅姓婦人騎車未禮讓救護車，撞到救護車後摔車，致手、腳擦挫傷。（記者林嘉東翻攝）

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