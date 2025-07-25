台泥集團三元能源爆炸15傷 小港里號召抗議要求遷廠

三元能源科技爆炸案造成多人受傷，居民對其安全性產生疑慮。（民眾提供）

2025/07/25 16:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台泥集團旗下三元能源科技公司14日爆炸起火釀15人受傷，小港里里長洪世春發送通知單召喚里民，「請勇敢一次」，於7月30日上午前往工廠抗議。洪世春說，里民對三元爆炸案很火大，抗議訴求為遷廠，如果無法遷廠，政府應該要強力監督。

三元能源科技表示，這次事件對廠區周邊社區，確實造成不少不安，特別是在地小港里，此段期間也持續拜會小港區里長們及議員，了解社區的真實感受與建議；三元說，後續將主動說明兩周來的調查情況與後續改善作為，會持續分階段，主動向社區、社會說明實際進展與努力方向。

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三元能源科技公司緊鄰住宅區，爆炸案讓居民受到不小驚嚇，洪世春發出主旨「今日不出聲 明日無人問」通知書，廣邀里民參加抗議，他說，鋰電池廠非同小可，這樣提心吊膽的日子我們還要忍多久?他知道大多數里民都沒有上過街頭，但為了社區安全，「請勇敢一次」，為了健康環境站出來，不見不散。

洪世春指出，三元爆炸案後一周內，里內經常可聞到疑似戴奧辛味道，還有婆婆媽媽以為是家裡電線走火，猶如驚弓之鳥，不少里民也前來關切「里長為何不處理?」因考量消防人員已經撤離火場，因而擇定7月30日展開抗議，並已依法申請集會遊行，周遭里長也會來聲援。

洪世春廣發通知單，召喚里民進行抗議。（記者洪臣宏攝）

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