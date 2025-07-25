google 能查到自己身分證號 她提告基市府國賠勝訴獲判賠2萬

基市政府違法揭露黃姓女地政士身分證統一編號。基隆地院認為有過失，判市府須賠黃女2萬元國賠。（記者林嘉東攝）

2025/07/25 16:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府3年前公告處分黃姓女地政士停業3個月時，在政府公報與官網上揭露黃女的身分證統一編號；黃女去年7月才發現自己的身分證統一編號，透過Google搜尋引擎就可以輕易查到，提起國賠請求新台幣20萬元；基市府抗辯黃女無財產損失，只願賠500元。基隆地院認定，基市府有過失，違反個人資料保護法，揭露黃女個資時間長達2年6個月，判市府敗訴須賠償黃女2萬元。

黃女提告主張，她違反地政士法第26條第1項規定，基市府2022年間處分她停業3個月，並將該懲戒處分「懲戒決定書」公告在市政府官方網站及刊載在紙本市府公報；去年7月，她接獲客戶告知，利用Google網路搜尋，就可查到她完整身分證統一編號，基市府未經她的同意，擅自在公報紙本、網路公告暴露她的身分證統一編號，又未進行去識別化措施，提起國賠訴訟向基市府求償20萬元。

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市府抗辯指出，黃女違反地政士法規定屬實，市府依規定停止黃女執行業務3個月處分，並公告政府網站及函送紙本給相關機關，均屬依法行使公權力，並無侵害黃女權利之故意或過失，且黃女並無實際財產上損害，只願賠償500元。

法官認為，身分證統一編號屬具有高度私密性的個人資料，未經本人同意，他人不應擅自公開，何況現今社會對個人資料保護意識高漲，並訂有個資法以規範個人資料的蒐集、處理及利用，基市府未經黃女同意，擅自在政府公報紙本與官方網站網頁上公開黃女的個人資料，顯有疏失，判基隆市府敗訴，須賠償黃女2萬元賠償。

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