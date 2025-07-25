為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    釣上金龜婿？輕熟女迷戀「百大企業家」遭詐 警埋伏逮車手

    女子被「百大企業家」迷得團團轉，後來才發現是詐騙。（警方提供）

    女子被「百大企業家」迷得團團轉，後來才發現是詐騙。（警方提供）

    2025/07/25 16:44

    〔記者湯世名／彰化報導〕釣上金龜婿？彰化縣和美警分局今天（25日）宣布偵破一起詐騙案，1名44歲輕熟女於網路交友認識自稱「百大企業家」的男子，對方對她噓寒問暖，還說要「呵護妳、滋潤妳」，女子被迷的團團轉，對方再以投資買賣誘她交出10萬元，緊接著又要她加碼投資23萬元時，讓她起戒心向警方報案，警方則趁女子在超商面交款項時一擁而上，將車手逮獲。

    和美警分局伸港分駐所7月間接獲女子報稱指出，她加入一個交友網站後，有1名自稱是「百大企業家」的男子主動找她聊天，每天對她噓寒問暖，還說要「寵她、呵護她、滋潤她」，讓她真的以為釣上金龜婿；後來又要她加入「HFM」投資平台會員及下載APP操作虛擬貨幣投資買賣，還說「穩賺不賠」，讓她深信不疑面交10萬元。

    女子隨後又接到對方聯繫慫恿再加碼投資23萬元後，立即提高警覺，並向警方報案，警方一聽內容就說「這是詐騙集團慣用伎倆」。雙方約定於7月19日面交加碼投資23萬元，警方將計就計，待雙方在伸港鄉超商面交時上前盤查，當場查獲27歲男性車手，並在身上查扣23萬元、點鈔機、工作手機等相關證物。

    警方指出」，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手法，先「微量出金」讓其誤信真有投資獲利，先成功面交10萬元後，再次聯繫女子加碼投資。訊後將車手依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    對方要女子拿錢投資。（警方提供）

    對方要女子拿錢投資。（警方提供）

    警方趁女子在超商面交款項時，將車手逮獲。（警方提供）

    警方趁女子在超商面交款項時，將車手逮獲。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播