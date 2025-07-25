釣上金龜婿？輕熟女迷戀「百大企業家」遭詐 警埋伏逮車手

女子被「百大企業家」迷得團團轉，後來才發現是詐騙。（警方提供）

2025/07/25 16:44

〔記者湯世名／彰化報導〕釣上金龜婿？彰化縣和美警分局今天（25日）宣布偵破一起詐騙案，1名44歲輕熟女於網路交友認識自稱「百大企業家」的男子，對方對她噓寒問暖，還說要「呵護妳、滋潤妳」，女子被迷的團團轉，對方再以投資買賣誘她交出10萬元，緊接著又要她加碼投資23萬元時，讓她起戒心向警方報案，警方則趁女子在超商面交款項時一擁而上，將車手逮獲。

和美警分局伸港分駐所7月間接獲女子報稱指出，她加入一個交友網站後，有1名自稱是「百大企業家」的男子主動找她聊天，每天對她噓寒問暖，還說要「寵她、呵護她、滋潤她」，讓她真的以為釣上金龜婿；後來又要她加入「HFM」投資平台會員及下載APP操作虛擬貨幣投資買賣，還說「穩賺不賠」，讓她深信不疑面交10萬元。

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女子隨後又接到對方聯繫慫恿再加碼投資23萬元後，立即提高警覺，並向警方報案，警方一聽內容就說「這是詐騙集團慣用伎倆」。雙方約定於7月19日面交加碼投資23萬元，警方將計就計，待雙方在伸港鄉超商面交時上前盤查，當場查獲27歲男性車手，並在身上查扣23萬元、點鈔機、工作手機等相關證物。

警方指出」，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手法，先「微量出金」讓其誤信真有投資獲利，先成功面交10萬元後，再次聯繫女子加碼投資。訊後將車手依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

對方要女子拿錢投資。（警方提供）

警方趁女子在超商面交款項時，將車手逮獲。（警方提供）

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