上個月捲風紀案、這個月被當詐騙 男警無奈心累

上月捲入風紀風波遭誤認，這月又被詐騙集團盜用照片假冒警員執法，南警楊員直呼心累。警方呼籲，司法機關不會透過通訊軟體辦案，民眾勿信陌生訊息，以免受騙上當。（民眾提供）

2025/07/25 16:34

〔記者王捷／台南報導〕上個月警二分局發生風紀事件，一名「帥警」下班後到嫌疑人女友的房間，楊姓警員被誤認為當事人，這個月他的照片又被詐騙集團拿來騙人，讓他直呼心累。警方呼籲，警察不會私下與民眾聯絡，請大家不要上當。

警二分局一位像明星的「帥警」，取締酒駕嫌疑人後，隔了幾天下班後在路邊被一名女子喊住，隨即被邀請到民宿房間聊天，翌日酒駕嫌疑人拿民宿監視器、房間內的錄音向媒體爆料，質疑遭戴綠帽，檢舉警員不正當交往，而單身又下班的「帥警」則回應，是去民宿上廁所。

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目前「帥警」風紀調查還沒有處分，預計等分局長人事調整後才有結果，但在當時衍伸案外案，因為楊姓警員與「帥警」合照時，因媒體沒有將楊員打馬賽克，遭一票網友誤認，同事、長官關心的電話接不完。

沒想到，這個月楊員的照片又被詐騙集團盜用，警二分局近期接獲通報，有詐騙集團在通訊軟體上假冒檢察官、員警身分，進行視訊「辦案」，以帳戶涉入洗錢、金融犯罪為由詐騙。

楊員昨天晚上又得知自己的執勤照片遭盜用，直呼有夠衰，強調自己LINE帳號沒被盜，但因曾多次獲表揚、破案事蹟曾見報，導致照片易被歹徒利用。

另外，警方強調，詐騙集團已透過AI技術製造假訊息，民眾務必謹慎應對，警方不會用LINE問訊，也不會私下與民眾聯絡、要求匯款。若接獲類似訊息，應冷靜查證，立即撥打165反詐騙專線或110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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