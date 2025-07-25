竹市府爭取警局增編210名警力 強化治安與交通應變量能

竹市府爭取警局增編210名警力，以強化治安與交通應變量能。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/25 15:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕因應新竹市人口快速成長與科技產業高度發展所帶來的治安與交通挑戰，新竹市警察局在市政府支持下，依據《地方警察機關員額設置基準》規定，規劃爭取增編210名警力，將現有編制由1111人提升至1321人。此項擴編以基層人力為主，旨在充實第一線執勤人力，全面強化治安維護與交通應變量能。

市警局表示，近年來竹市因科技產業蓬勃發展，吸引大量青年人口與家庭移入，常住人口已突破45萬人，市區發展迅速、交通流量與公共安全需求持續攀升。為因應都市變遷與科技產業聚落帶來的治安與交通挑戰，警察局規劃增設編制員額以基層警員與偵查佐為主，共計190人，佔整體增編人數九成以上，未來將優先投入轄內治安維護、交通事故處理、婦幼安全維護及刑案偵辦等第一線勤務，有效提升勤務能量與執法效率，回應市民對公共安全與交通秩序的高度期待。

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除了積極爭取人力補強，新竹市警察局也同步推動科技偵查，導入AI巡防系統，整合車牌辨識技術與巡邏軌跡記錄，強化勤務調度與案件偵辦效率，並積極提升數位偵查能力，以因應日趨猖獗的網路詐騙與科技犯罪。

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