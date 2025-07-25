碰！白車才切入車道 黑車瞬間「烏龜翻」躺路中

白色三菱轎車右轉進入中清路內側左轉道，與另輛黑色豐田轎車發生碰撞，豐田轎車當場四輪朝天。（民眾提供）

2025/07/25 16:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區24日下午發生一起車禍，一輛白色轎車才剛自路口右轉切入車道，直接與另輛直行黑色轎車碰撞，黑車被這一撞竟瞬間翻覆，四輪朝天橫躺路中，立即引起路過民眾圍觀，紛紛拿起手機拍照，直呼「怎麼撞的」？所幸事故未釀成嚴重傷亡，但影片上傳社群仍引起網友議論。

第二分局今天表示，這起事故發生在24日下午2時45分許，地點在中清路與文化街口，27歲鍾姓女子駕駛白色三菱轎車，自文化街西向東往中清路一段方向行駛，至上述路口停等後起步右轉進入中清路內側左轉道，與另輛由45歲林男駕駛，沿中清路北向南直行的黑色豐田轎車發生碰撞。

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這一撞導致豐田轎車整輛翻覆，車底朝天倒臥在車道中央，一度造成交通阻塞，警消獲報趕抵現場，初步確認鍾女無明顯外傷，林男則自述手指與胸口擦挫傷，無生命危險且未送醫，警方當場對雙方駕駛進行酒測，皆無酒駕情事，事故詳細肇因目前已交由專業鑑定單位分析，警方也調閱路口監視器還原整起事故經過。

第二分局長鍾承志呼籲，路口行車務必減速慢行、遵守號誌規定，民眾右轉進入多車道時應特別留意來車動向，避免因視線死角或誤判釀成意外事故。

白色三菱轎車與黑色豐田轎車發生碰撞事故的路口。（民眾提供）

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