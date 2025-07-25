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    失業男持刀企圖縱火台中勤美誠品書店 一、二審都判緩刑

    王男（圖中，紅衣者）企圖縱火時，被保全壓制而未遂，一審與二審都宣告緩刑，條件是定期接受治療。（警方提供）

    王男（圖中，紅衣者）企圖縱火時，被保全壓制而未遂，一審與二審都宣告緩刑，條件是定期接受治療。（警方提供）

    2025/07/25 15:59

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子失業，想考製圖證照也失敗，去年4月17日持刀在誠品生活綠園道的誠品書店3樓，潑灑柴油兩度點火，卻因無法引燃，被兩名保全壓制，一審囑託醫院鑑定顯示他罹患精神疾病，依縱火未遂罪輕判1年10月，緩刑5年，條件是定期接受治療，檢方上訴指應宣告強制入院治療等監護處分，二審卻認為王男定期治療，身心狀況趨於穩定，沒有必要監護處分，駁回檢方上訴。

    判決書指出， 王男去年4月13日凌晨到加油站買2桶共18公升柴油，17日下午2時許，將柴油2桶裝入後背包中，騎機車到台中市誠品生活園道店（勤美誠品書店）3樓，將柴油潑灑書本、桌面、書架與地板上，共計1262本書等物品設施受損變質（損失73萬691元），之後，他用打火機兩度企圖點火，卻沒有點燃，被兩名保全制伏而未遂，警方還在他身上查獲尖刀1把。

    台中地方法院一審認為，王男觸犯放火罪未遂（放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪），未遂可以減刑，另外，衛生福利部草屯療養院鑑定，王男初發精神疾病，欠缺病識感，如不接受治療，有再犯的可能，但他年紀尚輕，未必需要長期住院，建議以門診、輔以必要時住院治療，一審據此判刑1年10月，緩刑5年，條件是定期門診接受治療。

    台中地檢署上訴二審，指王男可能再犯，一審宣告緩刑，卻沒有宣告監護處分（強制入院治療），聲明撤銷原判決，更為適當合法的判決。

    高等法院台中分院二審認為，王男由台中市政府衛生局指派社工服務，父親也會要求他就醫與用藥，兄姊也對他極為關心並協助就醫、生活照顧，王男定時到身心科就診，開始閱讀運動，身心狀況趨於穩定，無必要監護處分，駁回檢方上訴，可再上訴三審。

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