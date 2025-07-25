又來！花蓮曳引車紅燈急煞大理石滾下車 後方騎士「還好沒跟太近」

曳引車載的大理石滾落馬路邊，已經是近一個月來第二起。（新城警分局提供）

2025/07/25 15:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮上個月才發生一起沒捆綁好、轉彎時20多公噸重的大理石滾下車，昨天下午再度發生類似案例，曳引車司機見到警方來，辯稱「我有綁好啊，只是因為緊急煞車才掉下來」，後方機車騎士嚇壞「還好沒有跟太近」！花蓮新城警分局今天表示，司機因載運貨物脫落，依道路交通管理處罰條例罰3000元以上、1萬8千元以下罰款。

花蓮縣新城鄉台9線187.3K嘉新村路段，昨天下午有輛曳引車載運逾20公噸的大理石，由北往南準備開近美崙工業區的石材廠，警方事後調監視器，發現砂石車因為緊急煞車，輪胎冒出濃煙，車輛急煞後大理石也滾下車，差點砸到停放路邊的白色轎車！

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資深「老司機」提到，載重的曳引車萬一緊急煞車，後方貨物如果是大理石等重物，石頭恐會因加速度衝力、直接砸向前方駕駛座，所以方向盤要往左急打，大理石就順勢往路邊方向滾落。

警方到場後，駕駛胡姓男子見到警察來了，被問「貨物沒有固定好嗎？」胡男則強調貨物有固定，但是因為剎車的重力加速度，造成繩索斷裂，大理石也從車上滾落重摔在地。警方表示，現場已依道路交通管理處罰條例第30條1項2款所載貨物脫落舉發，處汽車駕駛人新台幣3千元、以上1萬8千元以下罰款。

警方提醒重車駕駛人，行車時務必確保車輛載運物品固定妥當，行經彎道應減速慢行，以避免類似意外發生，保障自身及其他用路人安全。

曳引車緊急煞車到輪胎都冒煙，司機為求保命急轉方向盤，讓大理石往路邊方向掉落。（新城警分局提供）

掉落路邊的大理石重達20多公噸，路面都被砸壞。（新城警分局提供）

掉落路邊的大理石重達20多公噸，路面都被砸壞。（新城警分局提供

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