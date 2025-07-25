裝甲部隊上兵逾假不歸 被逮回下場曝光

陸軍584呂裝甲部隊呂姓上兵逾假不歸，經桃園憲兵隊移送偵辦，桃園地檢署調查後將他起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/07/25 15:46

〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍裝甲584旅「登步部隊」23歲呂姓志願役上兵，去年10月間疑因不滿部隊放假安排，休假後無故逾假不歸，部隊動員找人，逾假3日後在呂男桃園市住處找到人，帶回營區由桃園憲兵隊偵訊後送辦；桃園地檢署調查時，呂姓上兵坦承情，檢察官偵結依陸海空軍刑法意圖長期脫免職役而離去職罪嫌提起公訴。

起訴指出，呂姓男子大學畢業後簽署自願役於2023年6月12日入伍，分發到陸軍裝甲第584旅聯兵三營火力連服役，擔任上兵。呂男於同年10月間休假離營，本應於同月24日收假返回位於新竹縣湖口的營區，卻因不滿部隊長官放假安排事宜，而萌生逃兵意圖，休假期滿後無正當理由逾假不歸長達3日。

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經部隊幹部多方聯繫，於同年月27日下午5時30分前往呂男位於桃園市住處將他帶回營區，案經桃園憲兵隊移送偵辦；檢察官調查認為，呂男所為，觸犯陸海空軍刑法第39條第1項的意圖長期脫免職役而離去職罪嫌，但呂男堅稱：「我都在家呀，哪有逃兵？」檢方認為事證明確，偵結將他提起公訴。

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