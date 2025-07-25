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    助中國詐團代發假貸款簡訊2個月16萬則 警3月、5月共逮7人

    詐騙集團發送的假貸款簡訊。（記者邱俊福翻攝）

    詐騙集團發送的假貸款簡訊。（記者邱俊福翻攝）

    2025/07/25 15:39

    〔記者邱俊福／台北報導〕63歲張姓男子涉嫌勾串中國的詐騙集團，協助向國內簡訊代發平台業者，申請群發服務，用以代發假貸款簡訊，2個月達16萬則，助詐團騙取民眾帳戶，作為犯案使用，甚至部分遭騙帳戶民眾，還被詐團誘使提領帳戶內贓款，成為車手共犯；刑事警察局偵七大隊第一隊今年3月與5月發動2波查緝行動，逮捕張等7人到案，依加重詐欺、洗錢與組織犯罪等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    警方調查，居住金門的張男，利用經常往返兩岸之間的機會，勾結中國詐團，向國內簡訊代發平台業者，申請群發服務，協助詐團代發大量「萬事皆可貸...門檻低...」的假貸款簡訊，吸引有貸款需求的民眾，依簡訊加入詐團的LINE群組，之後詐團以能幫忙製作帳戶薪轉紀錄的假金流，以利申請貸款等話術，騙取民眾交付帳戶。

    這些騙得的帳戶，除成為詐團利用「猜猜我是誰」、「假買家騙賣家」等手法行騙存入贓款的人頭帳戶，還有部分被騙帳戶的民眾，還被詐團以製作金流存入款項，需協助提領為由，誘騙前往提領帳戶內的贓款，成為詐團車手。

    警方是於年初過濾分析民眾遭簡訊詐騙案件後，經追查簡訊來源，今年3月與5月執行2波查緝行動，逮捕張男與詐團車手等7人到案，其中2名車手還是申請貸款被騙帳戶的被害人，查扣犯案手機、金融卡等贓證物，依法究辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣犯案手機、金融卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣犯案手機、金融卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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