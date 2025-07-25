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    「大口吃土、躺路邊」台男大馬暴斃 疑生前被餵毒軟禁

    彭男在馬來西亞街頭發狂吞食泥土，最後暴斃。（圖擷取自 X ）

    彭男在馬來西亞街頭發狂吞食泥土，最後暴斃。（圖擷取自 X ）

    2025/07/25 15:40

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞街頭日前發生一起男子突然發狂吞食泥土，並幾近全裸躺在馬路上，最後不幸暴斃的事件。警方調查後發現，死者是來自台灣22歲的男子彭元亭，檢驗驗出多種毒品的陽性反應，疑似死前遭到軟禁與餵食毒品。

    綜合外媒報導，6日上午11時許在雪蘭莪州（Selangor）蒲種（Puchong）武吉古仔花園（Taman Bukit Kuchai）彭男被發現在馬路上僅穿著一件內褲橫躺在馬路中央，不久後彭男起身穿過分隔島，趴在草地上大口吃土，甚至砸毀附近車輛的後照鏡與車窗，彭男疑似被玻璃劃傷，再度躺在馬路上。

    有2名路人看到彭男後上前關心，彭男再度從馬路上起身，搖晃走到路肩後摔倒在地，並在地上不斷抽搐，警方調查指出，彭男來自台灣，在發狂後不久已經暴斃身亡，根據驗屍結果，彭男生前曾吸食過冰毒、大麻等至少3種毒品，此案正在調查中。

    馬來西亞《中國報》指出，彭男退伍不久後隻身來到馬來西亞找朋友，並與那名台灣籍友人同住，但後來疑似被軟禁，不僅護照被扣押，還被餵食毒品，彭男的家屬表示，曾多次要求該名友人歸還護照，讓彭男返台，但都遭到拒絕，目前彭男家屬已到馬來西亞認屍，彭男已在23日火化，家屬將骨灰帶回台灣，全案朝猝死方向調查。

    影片請點此

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