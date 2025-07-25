屏東男砍死妻後自殘 女兒監視器發現異狀急返家報警

屏東市公館地區今（25）日上午10點29分發生一起凶殺案，62歲薛姓男子不明原因持利器砍殺58歲陸姓妻子，造成妻子送醫不治，薛男自殘後送醫急救中。（記者羅欣貞攝）

2025/07/25 14:59

首次上稿：14:17

更新時間：14:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公館地區今（25）日上午10點29分發生一起凶殺案，62歲薛姓男子不明原因持利器砍殺58歲陸姓妻子，造成妻子送醫不治，薛男自殘後送醫急救中。

請繼續往下閱讀...

屏東分局初步調查，今（25）日上午10時29分許，屏東市公興路一處民宅發生一起命案，薛姓男子（約62歲）疑似持利器殺害妻子（約58歲）後自戕，經救護人員送醫，目前薛男仍在昏迷治療中，警方已完成現場封鎖與蒐證作業。

經查薛男無任何家暴通報或紀錄，警方持續調查釐清案情及案發動機。並已啟動家暴通報機制，聯繫社政單位介入關懷，並持續協助家屬處理後續事宜。

據了解，案發住家在廚房及客廳都裝有遠端監視器，住在鳳山市的女兒透過遠端影像聽到尖叫聲發現情況不對，趕緊回到屏東市的家中，結果發現父母親都倒臥在廚房，趕快報案。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

做案利器疑似為水果刀。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法