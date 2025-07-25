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    勇消吳恩碩今入殮、國旗覆棺 劉世芳、侯友宜到場致意

    內政部長劉世芳到場致意。（記者鄭景議攝）

    內政部長劉世芳到場致意。（記者鄭景議攝）

    2025/07/25 13:48

    〔記者鄭景議／新北報導〕新北市消防局第四大隊勇消吳恩碩、張敬謙，於本月8日執行新店區廣興橋下救溺任務時不幸殉職。其中，吳恩碩的入殮禮拜今（25）日上午11時於台北市立殯儀館景明廳低調舉行，全台多位消防弟兄送上花圈、親自到場致意，送吳恩碩最後一程。內政部長劉世芳與新北市長侯友宜也到場致哀，神情凝重，步入禮堂表達追思。

    入殮禮拜中同步舉行覆棺儀式，由新北市消防局簡任技正鍾世銘及六位大隊長，分別為吳恩碩覆蓋消防旗與國旗，以表彰其英勇犧牲。

    事發於本月8日下午，一名陳姓男子與4名友人在新店區項羽灘從事立式划槳（SUP）活動，陳男卻不慎越划越遠，進入禁止戲水的屈尺壩上游水域，遭湍急水流沖翻後失蹤。吳恩碩與張敬謙等五人出動搜尋時，橡皮艇遭急流掀翻，並被捲入滾輪流，造成兩位勇消殉職、一名義消重傷昏迷，釀成悲劇。

    吳恩碩的遺體將在入殮禮拜後火化，儀式僅邀請親友、同袍及生前熟識的同學前來致哀，場面莊嚴肅穆。家屬低調處理，未公開邀請外界參與，也謝絕媒體入內拍攝，以維護場內秩序與哀悼氛圍。

    侯友宜於儀式中頒授褒揚令、行政院楷模獎章證書及消防榮譽章證書，追晉吳恩碩為「兩線一星」分隊長。內政部長劉世芳則代表政府頒授消防專業獎章；新北市消防局長陳崇岳頒授消防楷模證書；中央警察大學主任吳貫遠則追授吳恩碩榮譽學位，以資表彰其英勇事蹟與無私奉獻。

    新北市長侯友宜到場致意。（記者鄭景議攝）

    新北市長侯友宜到場致意。（記者鄭景議攝）

    吳恩碩的入殮禮拜僅邀請親友、同袍及生前熟識的同學前來致哀，場面莊嚴肅穆。（記者鄭景議攝）

    吳恩碩的入殮禮拜僅邀請親友、同袍及生前熟識的同學前來致哀，場面莊嚴肅穆。（記者鄭景議攝）

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