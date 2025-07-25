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    光電包商鎖門、驅趕工人及聚集抗議擋施工 被列治平掃黑對象

    吳姓光電包商率眾抗議。（記者黃佳琳翻攝）

    吳姓光電包商率眾抗議。（記者黃佳琳翻攝）

    2025/07/25 13:26

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕台南某科技公司承包雲林縣水林鄉某太陽能光電工程，下游吳姓包商因工程尾款問題，竟率眾鎖門、驅趕工人及聚集抗議等行為干擾光電工程施工，刑事局南部打擊犯罪中心獲報展開蒐證，將涉案吳姓男子提報掃黑治平對象移送法辦。

    南打指出，去年9月，吳男（45歲）率眾到台南市安定區光電系統商的公司，將該公司員工透過暴力方式驅趕，不到一個月，吳又與3名男子，拿鐵鍊鎖頭鎖住施工案場大門，再一個月，又帶10名男子去該公司拉白布條抗議，索討500萬元工程款。

    光電公司被吳男鬧場三次後，工程進度嚴重癱瘓，無奈之餘報警求助，南打獲報後展開追查，分別前往台南市安南區及高雄市路竹區，建捕吳姓男子和10名涉案男子，查扣抗議布條及頭巾，並將吳男提報為治平掃黑專案檢肅目標。

    吳男落網後辯稱，光電商拒給工程尾款，可能導致他的公司倒閉，才用這種方法要工程款。警方訊後將吳男等人依組織犯罪防制條例、妨害自由、妨害名譽、恐嚇取財等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，吳男與另4人複訊後獲2萬元至5萬元交保，其餘6人請回。

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