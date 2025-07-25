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    「瑪莎拉蒂」男酒駕載妹撞聯結車車頭變形慘死 警一查車LOGO假的

    國三大甲段轎車撞聯結車。（民眾提供）

    國三大甲段轎車撞聯結車。（民眾提供）

    2025/07/25 14:16

    〔記者張軒哲／台中報導〕假瑪莎拉蒂真BMW！國道3號南向167公里、台中市路段今日凌晨2點多發生一起死亡車禍，男駕駛死亡、副駕駛座女乘客輕傷，警方調查，35歲張姓男子駕駛「瑪莎拉蒂」追撞前方車道聯結車，車頭撞爛，張男當場失去生命跡象，送醫不治，副駕駛座的32歲長髮女子蹲在路肩痛哭。

    國道警方調查，張男酒駕，詳細肇事原因有待進一步調查釐清，但調查過程中卻意外發現，這部轎車是BMW車體，只是在車尾貼上瑪莎拉蒂品牌LOGO「三叉戟」。

    警方調查，今日凌晨藍色轎車行駛於國道3號南向167公里外側車道，因不明原因追撞前方同車道聯結車，國道警方接獲通報後立即通知救護車及高公局緩撞車前往現場處理，男性駕駛死亡，女乘客輕傷。

    警方調查，張男經抽血檢測，確定有酒駕情事，聯結車駕駛並未受傷，駕駛指出，駕車南下送貨，事發時行駛於外側車道，突然聽到碰一聲，後車斗大力晃動，發現被撞，趕緊停車查看，轎車車頭插入後車斗下方，當時有路過駕駛協助報警。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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