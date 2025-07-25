結婚懷孕後老公竟失蹤！ 原來被4院檢發布通緝

新竹陳姓女子111年結婚後懷孕不久，赫然發現枕邊人張男竟是犯下多罪的通緝犯，拋妻棄子人間蒸發，憤而提告休夫，新竹地院法官發現張男竟遭4處院檢發布通緝，判准陳女離婚。（情境照）

2025/07/25 13:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子111年結婚後懷孕不久，赫然發現枕邊人張男竟是犯下多罪的通緝犯，拋妻棄子人間蒸發，憤而提告休夫，新竹地院法官發現張男竟遭4處院檢發布通緝，判准陳女離婚。

111年1月結婚育有1女的陳女說，婚後先生張男因所犯各罪應執行有期徒刑8月，而開始逃匿並遭通緝，對子女不聞不問，未盡撫養照顧義務，亦未履行夫妻同居義務，張男因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6個月確定，且夫妻間有難以維持婚姻之重大事由，因此依民法第1052條判決離婚規定，訴請裁判離婚。

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她說子女從出生至今都是她在撫養照顧，先生於111年4、5月間有刑事判決執行未去報到，就人間蒸發，後續也都聯繫不上。

法官調取張男前科資料，發現他在111年9月28日即因詐欺等案件陸續遭通緝中（分別有雲林地院、新竹地檢、嘉義地院、新竹地院），迄今未緝獲歸案或自行到案，而張男經合法通知後，於本案審理時未到庭，亦未提出任何主張或陳述。

法官認為，本件離婚事由乃因張男失聯而未能與妻子共營夫妻生活所致，加上張男目前因案遭通緝中，因此判准陳女休夫。

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