看一眼種下殺機？2惡煞海鮮餐廳「亮刀逼人腹」下場出爐

判決指出，張男與共犯許姓友人因鄰桌男子起身離去時「對看」了一眼，竟心生不滿拿起放在桌上的未出鞘短刀指向對方。（記者吳昇儒攝）

2025/07/25 15:33

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市42歲張姓男子與友人用餐時，因不滿鄰桌男子與他「對看」，竟出言恐嚇並拿出短刀指向對方，友人更一度將刀抵住對方腹部，場面驚險。台北地方法院審理，依恐嚇危害安全罪，判處拘役35日，得易科罰金。

判決指出，張男與共犯許姓友人去年4月某日深夜在一家海鮮餐廳用餐，因鄰桌江姓男子起身離去時與張男「對看」了一眼，張男竟心生不滿，對江男怒嗆：「看三小，讓你死（台語）」，並拿起放在桌上的未出鞘短刀指向對方。

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許男見狀更進一步接過短刀，快步走向江男，將刀抵住其腹部，江男驚恐逃離，隨即通報處理。警方獲報到場後，在現場查扣張男留下的短刀，調閱監視器畫面釐清事發經過。

台北地院法官審理時，認定張男與許男有事前共犯意圖與行為分工，構成共同犯恐嚇危害安全罪，張男事後雖坦承犯行，但未賠償江男損失；至於江男聲稱兩人涉有殺人未遂嫌疑，法院認，張、許雖曾亮刀並有推進動作，但未出鞘、亦未造成實際傷害，難認有殺人故意，故未另論以重罪。

法官考量，張男過去曾有妨害公務、毀損等前科，素行不佳，另衡酌其僅具國中肄業學歷，目前從事殯葬業，月收約3萬元，並須扶養年邁母親等情狀，判處拘役35日，得易科罰金。

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