拋妻棄子30多年，嗜賭背債跑路夫終被休。（情境照）

2025/07/25 13:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚42年的新竹縣陳姓婦人，指控先生張男因嗜賭成性，到處行騙借貸，導致債主不時找上門，造成妻兒痛苦，且張男甚至拋妻棄子，離家長達30多年不聯繫，陳婦憤而提告休夫，新竹地院判准。

民國72年結婚的陳女說，先生張男不務正業、嗜賭成性，家中經濟全靠她1人支撐，被告甚至四處行騙、借貸，導致不時有陌生人到她工作處或住家催討債務，母子生活備受騷擾，考量長子安全，她迫於無奈只得將稚齡長子寄託於桃園保姆處所，學齡階段才接回新竹，導致她錯過許多陪伴長子成長重要階段，抱憾甚深。

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陳女說她擔憂債權人不當催債，人身安全有受害之虞，加上先生承諾會改正劣行，多次為先生償還債務，然而張男依舊故我，又多次犯案入監服刑，使母子2人飽受他人異樣眼光，備受羞辱。

事後張男甚至離家不知所蹤，已逾30年未聯繫，又因未將戶籍遷出，至今仍有向張男催討債務文書寄送家中，讓她備感困擾，事已至此，兩造婚姻實無維持必要，於是提告休夫。

張男則表示同意離婚，說自己付了3年的保母錢和奶粉錢才去坐牢，負擔很重。還說家中沒人抽菸，他卻發現臥室旁邊有菸蒂。82、84年時他領了勞保退休金，裡面有4張5萬元的支票，本來要給妻兒的，但一開門，小孩就要拿棒球棒打他，他就看破了，從那時就沒有回家了。他是因為妻子把鑰匙換掉，才無法進入家庭，妻子每次看到他就罵他垃圾，有太太這樣對先生的嗎？

法官根據陳女提出張男所寫切結書，張男確實於81年間因玩期貨、簽賭六合彩而損失80多萬元，且多方借貸，導致妻兒遭債主恐嚇追債。陳女主張先生嗜賭，而無端遭受波及，母子生活備受騷擾等情事，應可採信。

且張男亦自承已長達30年未返家與妻兒共營生活，甚至迴避與妻子接觸，夫妻間已形同陌路，因此法官判准休夫。

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