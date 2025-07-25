男子持剪刀騷擾小孩、遊蕩 民眾恐慌報警逮人

新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案；圖為楊嫌騷擾。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

2025/07/25 13:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重傳出一名身穿籃球衣男子，持剪刀在街口遊蕩，對路邊一對等過馬路的小兄妹講話時，利剪還藏到褲後，也沿路騷擾路人，目睹民眾恐慌不已，連忙報警，警方到場，楊姓男子已丟棄剪刀，告誡他後讓他離去，警方事後查出楊男引發民眾恐慌，也具騷擾事實，今日上午查緝楊嫌到案，依恐嚇公眾罪嫌送辦，當地民眾才鬆口氣；網友還嘲諷，「台灣法律對精神病患豁免?」，提醒居民小心這號怪客。

三重警分局24日下午5時許獲報，三重區自強路一段、大智街口傳出一名綠衣男子騷擾店家及路人；員警趕赴現場處置，發現43歲楊男沒有明顯可疑行徑，盤查後也未發現剪刀及可疑危險物品，抄登資料備查，告誡他後離去。

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據了解，警方當場沒發現楊男騷擾行徑，後續查訪、過濾影像，確認楊男案發之際，確實持剪刀騷擾路人，令人心生恐懼，警方研判楊男行徑造成恐慌，危害公共安全之虞，主動介入偵辦，已於今日上午9時40分，查緝楊嫌到案，初步詢問楊男，他答非所問，訊後依恐嚇公眾罪，移請新北地檢署偵辦。

網友將影像PO網，反諷「台灣的法律 對有精神疾病的人…具有豁免權對吧…殺人無罪」，寓意網友自求多福，獲得不少網友迴響，不乏網友替遭騷擾的幼童捏把冷汗外，更質疑持剪男子裝傻，不敢惹經過的8+9，引起不少迴響。

新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案；民眾將楊嫌持刀騷擾畫面PO網。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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