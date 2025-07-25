為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子持剪刀騷擾小孩、遊蕩 民眾恐慌報警逮人

    新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案；圖為楊嫌騷擾。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案；圖為楊嫌騷擾。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    2025/07/25 13:07

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重傳出一名身穿籃球衣男子，持剪刀在街口遊蕩，對路邊一對等過馬路的小兄妹講話時，利剪還藏到褲後，也沿路騷擾路人，目睹民眾恐慌不已，連忙報警，警方到場，楊姓男子已丟棄剪刀，告誡他後讓他離去，警方事後查出楊男引發民眾恐慌，也具騷擾事實，今日上午查緝楊嫌到案，依恐嚇公眾罪嫌送辦，當地民眾才鬆口氣；網友還嘲諷，「台灣法律對精神病患豁免?」，提醒居民小心這號怪客。

    三重警分局24日下午5時許獲報，三重區自強路一段、大智街口傳出一名綠衣男子騷擾店家及路人；員警趕赴現場處置，發現43歲楊男沒有明顯可疑行徑，盤查後也未發現剪刀及可疑危險物品，抄登資料備查，告誡他後離去。

    據了解，警方當場沒發現楊男騷擾行徑，後續查訪、過濾影像，確認楊男案發之際，確實持剪刀騷擾路人，令人心生恐懼，警方研判楊男行徑造成恐慌，危害公共安全之虞，主動介入偵辦，已於今日上午9時40分，查緝楊嫌到案，初步詢問楊男，他答非所問，訊後依恐嚇公眾罪，移請新北地檢署偵辦。

    網友將影像PO網，反諷「台灣的法律 對有精神疾病的人…具有豁免權對吧…殺人無罪」，寓意網友自求多福，獲得不少網友迴響，不乏網友替遭騷擾的幼童捏把冷汗外，更質疑持剪男子裝傻，不敢惹經過的8+9，引起不少迴響。

    新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案；民眾將楊嫌持刀騷擾畫面PO網。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市楊姓男子持刀在三重街口騷擾一對小兄妹、路人，引發民眾恐慌，警方趕抵約制，沒發現刀械，告誡離去，今天逮捕歸案；民眾將楊嫌持刀騷擾畫面PO網。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播