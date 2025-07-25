竹南私幼教保員掌摑女童惹眾怒 3人蛋洗娃娃車被警送辦

幼兒園娃娃車被丟擲雞蛋。（圖由陳光軒提供）

2025/07/25 12:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一家私立幼兒園發生教保員掌摑及推打4歲女童的不當管教事件，引發民眾憤慨，出現蛋洗幼兒園娃娃車的情形。轄區竹南警分局循線追查3人到案，雖園方表明不願追究，但3人行為違反社會善良風俗，警方仍依違反社會秩序維護法送辦。

苗縣府於15日接獲民眾檢舉此事件，當天派員進園調查並保存監視器影像等證據，該名教保服務人員也於當天被園方解雇，全案由縣府教育處、社會處分依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》、《兒少法》調查。

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然教保員掌摑及推打4歲女童的監視器影像於臉書社團被揭露，引發民眾憤慨。縣長鍾東錦更於縣務會議要求儘快查明，縮短調查期程，給大眾一個交代。

不料，縣議員陳光軒於昨天在臉書發文，表示該幼兒園娃娃車遭丟擲雞蛋的情形，呼籲大眾理性。

對此，竹南警方表示，分局於22日接獲園方報案，經調閱監視器查出，於22日的凌晨3點及深夜11點，分別有2人、1人持雞蛋丟擲幼兒園的娃娃車，並追查3人到案，經查3人與被害女童及家人沒有關聯，稱因看到新聞報導，很氣憤，所以前往丟擲雞蛋。

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