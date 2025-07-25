無業婦人積欠5銀行百萬 法院認「無奢侈或隱匿」裁定免責

判決指，債務人如欲重啟經濟生活，《消債條例》正是為協助經濟困難的消費者提供重新出發的機會，債務人只要誠實清理債務、積極配合程序，即可獲得法律保護。（記者劉詠韻攝）

2025/07/25 12:35

〔記者劉詠韻／台北報導〕65歲翁姓婦人因經濟困頓積欠5家銀行債務，總金額估達百萬元，歷經更生失敗、進入清算程序後，台北地方法院認定她並無奢侈揮霍，或隱匿資產等不誠信行為，且清算過程中已有30萬餘元資產分配給債權人，符合《消費者債務清理條例》規定，昨裁定准予免責，未清償的債務得以一筆勾銷。

裁定指出，債務人翁女由原先於2023年聲請更生，但因未提出更生方案遭駁回，法院於2024年6月改裁定進入清算程序。清算過程中，翁女名下存有約30萬元存款及保單解約金，經清算後全數依法分配給債權人；今年2月清算程序終結後，法院依職權審查其是否具備免責條件。

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法官審理發現，翁女清算期間無任何收入，僅自去年11月起每月領取國民年金5218元，並無其他生活支出，收入餘額總計3萬1461元，未超過其可分配所得，且債權人已實際受分配超過此數，並未構成《消債條例》第133條所稱「分配總額過低」情形。

此外，法院也查明翁女未曾於7年內受免責，亦無隱匿財產、賭博、捏造債務等不誠實行為，符合《消債條例》第134條排除免責的例外規定。

法院審酌，翁女高齡無業、與父同住且由兄姊扶養，認其並無清償能力，且已善盡配合清算義務，最終裁定予以免責。

判決指，債務人如欲重啟經濟生活，《消債條例》正是為協助經濟困難的消費者提供重新出發的機會，債務人只要誠實清理債務、積極配合程序，即可獲得法律保護，走出困境。

穩勝國際事務所主持律師包盛顥表示，消費者債務清理條例立法以來，讓許多債務人能夠按照收入所得的現實情形，兼顧基本生活需求，有效清償債務，同時也使債權人得以公平受償；債務人若遇有債務問題，按照消債條例前置協商、調解或是更生、清算程序，辦理消債案件，循序漸進，終究能夠使債務問題撥雲見日。

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