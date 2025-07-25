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    烏坵海陸上士墜坑道摔斷脊椎 海軍司令部國賠235萬元確定

    海軍陸戰隊蘇姓上士2021年駐守金門烏坵時慘摔坑道，怒告海軍司令部請求國賠，二審高等法院加碼改判海軍司令部應賠235萬餘元，最高法院駁回上訴確定。圖為烏坵畫面。（資料照）

    海軍陸戰隊蘇姓上士2021年駐守金門烏坵時慘摔坑道，怒告海軍司令部請求國賠，二審高等法院加碼改判海軍司令部應賠235萬餘元，最高法院駁回上訴確定。圖為烏坵畫面。（資料照）

    2025/07/25 11:56

    〔記者張文川／台北報導〕海軍陸戰隊蘇姓上士2021年駐守金門烏坵擔任副分隊長時，行進間誤踩一片遮住坑洞的鏽蝕鐵板，慘摔到深1層樓約3公尺的坑道裡，摔傷脊椎，雖回台接受手術仍時常疼痛不已，怒告海軍司令部請求國賠。一審台北地院判應國賠111萬多元，二審高等法院認定蘇男勞動力減損近2成，加碼改判海軍司令部應賠235萬餘元：最高法院駁回上訴確定。

    蘇男指控，他於2020年9月到2021年4月間派駐金門烏坵，擔任保修分隊副分隊長，2021年3月2日整理營區庫房，為丟廢垃圾、廢土，行經庫房外坑道時，因坑道上方僅覆蓋一塊生鏽、且遭泥土覆蓋的鐵板，他不小心踩空，從坑洞墜落3公尺深的坑道重落地。

    事後蘇男搭船回台就醫，診斷為脊椎第1節壓迫性骨折，住院接受骨泥灌注手術，出院後仍時常疼痛不已。他主張坑洞年久失修，洞口僅覆蓋鏽蝕鐵板，也未設置警告標誌，管理有疏失，訴請國賠醫藥費、勞動能力減損與精神慰撫金共253萬餘元。

    海軍司令部認為，洞口緊鄰坑道牆，若不慎自孔洞跌落，身體難免與坑道牆有摩擦而受損傷和染塵土，醫護報告指出當時蘇男自述腰痛，身上無外傷或異常，僅臀部有塵土，事發時沒人目睹，無從證實蘇男指述。

    一審北院認為坑洞長100公分、寬60公分，卻僅以1片鏽蝕鐵板覆蓋洞口，未設置警告標誌，影響人員往來安全，軍方未採具體措施防免危險，致蘇男摔傷，有相當因果關係，判海軍司令部應國賠111萬餘元。雙方都上訴。

    二審高院審理後認為，坑道孔洞是通風口兼人員出入口，軍方年久失修，管理確有缺失，導致蘇男受傷，應負起國賠責任，醫院鑑定蘇男勞動力減損19%，軍方應每年賠償其勞力損失至65歲共182萬，加上50萬元精神慰撫金，總計應賠235萬餘元。

    最高法院認為二審金額計算無誤，維持原判決確定。

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