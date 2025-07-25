台中國土保育團隊跨機關 攔截業者非法輸出千噸廢塑膠混合物

出口貨櫃後段為廢塑膠混合物。（關務署台中關提供）

2025/07/25 12:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台中國土保育團隊打擊環保犯罪有成，近3年累計查扣犯罪不法所得近8億元，近期台南地區有不肖業者，惡意以塑膠原料名義非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，遭到台中關務人員查獲，將廢棄物堆置貨櫃後段，前段以乾淨物料當掩護，藉以規避相關查驗，攔截56個貨櫃近千噸，業者堅稱闖關至大馬當再生燃料，全案經台中地檢署偵查終結，於今年7月將業者6人移送偵辦。

今日台中地檢署偕同環境部環境管理署及台中市環保局舉辦破案成果發表會，邀請法務部調查局台中市調處、保七總隊第三大隊、關務署台中關、中區國稅局、國產署中區分署、林業及自然保育署台中分署、水利署第三河川分署與移民署中區事務大隊等共11個機關參與，環境部環境管理署長顏旭明與各參與機關出席代表，透過拼圖接合儀式，象徵跨機關「結盟執法、守護國土」決心。

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台中地檢署檢察官陳祥薇去年11月1日指揮相關機關偕同中區環境管理中心及中市環保局執行搜索查緝，查獲不法集團業者，以合法掩護非法，將非法收受廢塑膠混合物堆放於再利用機構廠房，再以產品名義伺機闖關，業者裝櫃輸出時，還刻意將廢棄物堆置貨櫃後段，前段以乾淨物料當掩護，藉以規避相關查驗。

陳祥薇說，連嫌跟林嫌供稱約持續一年將廢塑膠破碎後夾帶闖關，連嫌經營合法應用材料公司，與開設人頭公司的林嫌合作，他們供稱大馬業者也有能力處理廢棄破碎塑膠作為再生燃料，但疑點重重，目前台中關尚擱置168個貨櫃，業者台南倉庫與連嫌的公司尚有約3千噸違法廢棄物，要求業者處理，7月將業者6人以違反廢棄物清理法刑責規定，提起公訴。

11個機關透過拼圖接合儀式，象徵跨機關「結盟執法、守護國土」決心。（記者張軒哲攝）

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