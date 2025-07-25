災後暫置區成目標！南市環局查獲非法傾倒廢棄物 最高罰300萬

暫置區清運前後對照。（南市環保局提供）

2025/07/25 12:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市災後廢棄物大量湧現，環保局於全市11區設置46處暫置區，協助民眾就近集中堆置並加速清運作業。24日下午發現3輛無清除許可車輛，甚至有外縣市車輛，違法載運非災區廢棄物企圖傾倒於暫置區，環保局將依法查證移送地檢署偵辦，並釐清廢棄物產源，最高可處300萬元罰鍰。

環保局副局長陳幸芬指出，查獲地點在七股的暫置區，一輛是外縣市，一輛是事業單位，一輛是未掛牌的車輛企圖偷倒，被區公所人員當場查獲攔截。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，將持續與警方合作，結合科技執法、監視器調閱及車牌辨識系統，全力追查違規車輛行蹤，從源頭揪出不法業者，絕不寬貸。

環保局也呼籲，事業廢棄物與營建廢棄物應交由合法清除處理業者處理，切勿心存僥倖、以身試法，違法棄置行為必將依法究辦，絕不姑息。

南市府秘書長尤天厚更以「深惡痛絕」，嚴厲譴責，絕不寬貸。

設立暫置區原是為了便利災區民眾就近集中廢棄物，並提高清運效率，但近期卻陸續發現不肖業者趁亂非法傾倒事業廢棄物與磚瓦殘骸。為防堵廢棄物混入事業廢料、造成環境二次污染，南市政府已關閉災後各區暫置場所，僅留必要場地，並由環保局加強監控管理。環保局呼籲民眾，如有廢棄物清除需求，請洽當地公所或清潔隊，切勿擅自棄置，以免觸法。

暫置區清運後。（記者洪瑞琴攝）

企圖偷倒車輛被查獲。（南市環保局提供）

企圖偷倒車輛被查獲。（記者洪瑞琴攝）

企圖偷倒車輛被查獲。（南市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法