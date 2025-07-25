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    颱風惡夜澎湖傳槍響？馬公警出動未尋獲彈殼 已傳喚可疑人物到案

    馬公警分局第一時間排除員警，現場仔細搜索彈殼。（馬公警分局提供）

    馬公警分局第一時間排除員警，現場仔細搜索彈殼。（馬公警分局提供）

    2025/07/25 11:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕3颱夾擊台灣，澎湖刮起8級陣風，深夜呼呼刺耳風聲中卻伴隨槍聲，立即驚醒夢中人，這讓鄰近居民不淡定了，一夜無法好眠，警方據報後，漏夜展開清查，但現場未查獲彈殼，警方依照現場監視器，傳喚可疑車輛駕駛到案說明，釐清相關案情。

    馬公警分局調查指出，昨（24）日深夜11時20分許，馬公警分局文澳派出所接獲報案，報案人指稱於馬公市案山社區某廟宇廣場有鳴槍情事，馬公警分局接獲通報，第一時間立即出動偵查隊、文澳派出所前往處理，大批警力趕往現場。

    當警方到達現場後，雖未發現有涉案人士，為求謹慎，深夜立即展開地毯式搜索，今（25）日清晨再次回到現場繼續搜索，現場仍未有遺留之彈殼，目前已經掌握到逗留該處車輛之車主，並於今（25）日凌晨1時許通知到案說明，後續將通知相關人士製作調查筆錄，持續釐清案情。

    由於澎湖治安一向單純，惡夜傳出疑似槍響，引發澎湖警方高度重視，加上當地鄰近海軍定海營區軍事要地，漢光41號演習期間連續4天，遭不明無人機侵入營區，懷疑無人機幕後操縱者隱身周遭村落，雖然軍方第一時間使用干擾槍，並派出官兵周遭進行埋伏搜索，但至今尚未破案，現又傳出疑似槍響，造成當地居民恐慌，對於稍微風吹草動都相當敏感。

    天亮後再次展開搜索，但都未發現彈殼。（馬公警分局提供）

    天亮後再次展開搜索，但都未發現彈殼。（馬公警分局提供）

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