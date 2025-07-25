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    雙胞胎姊妹被騙到柬埔寨 疑妹妹懷孕7個月被退貨遭軟禁

    高雄雙胞胎姊妹（左為懷孕7個月妹妹）昨天從柬埔寨詐騙園區獲救返抵台灣。（GASO提供）

    高雄雙胞胎姊妹（左為懷孕7個月妹妹）昨天從柬埔寨詐騙園區獲救返抵台灣。（GASO提供）

    2025/07/25 11:35

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕泰國與柬埔寨邊境昨天發武裝衝突，GASO（全球反詐騙組織）公佈昨天剛從柬埔寨七星海詐騙營區成功營救一對21歲雙胞胎姊妹回台，2人疑似赴柬做代辦開戶貸款，但疑因妹妹懷孕7個月被退貨，姊妹遭到軟禁，要求3萬元美金贖金，家屬向立委求救，GASO獲報與當地台商合作協助姊妹脫身。

    GASO發言人Simon表示，這對雙胞胎姊妹來自高雄，自稱被誘騙到柬埔寨開戶，本月14日搭機到柬埔寨金邊，被轉賣到七星海詐騙園區，對方發現妹妹有孕在身退貨，改要脅贖金才放人。

    姊妹15日拍影片向家人求救，與姊姊被騙到東埔寨，非法拘禁，賭金要3萬美金，家人向立委伍麗華求援，再向GASO通報協助，組織與台商花3、4天找到姊妹倆所在地，成功營救，未付贖金，昨（24）日下午安全回到台灣。

    Simon說，姊妹獲後態度輕佻，一副無所謂，沒有感謝之意，還向營救人指定班機回台、要網路打手遊，讓辛苦營救人員很感嘆。

    Simon強調，現在台灣被詐騙、非自願到柬埔寨的個案很少，大多是自願者，但詐騙猖獗，加上戰事爆發，提醒國人注意。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    高雄雙胞胎姊妹（左為懷孕7個月妹妹）從柬埔寨詐騙園區獲救。（GASO提供）

    高雄雙胞胎姊妹（左為懷孕7個月妹妹）從柬埔寨詐騙園區獲救。（GASO提供）

    高雄雙胞胎姊妹拍攝被軟禁的柬埔寨詐騙園區。（GASO提供）

    高雄雙胞胎姊妹拍攝被軟禁的柬埔寨詐騙園區。（GASO提供）

    高雄雙胞胎姊妹拍攝被軟禁的房間。（GASO提供）

    高雄雙胞胎姊妹拍攝被軟禁的房間。（GASO提供）

    Simon說明GASO營求姊妹過程。（記者蔡淑媛翻攝）

    Simon說明GASO營求姊妹過程。（記者蔡淑媛翻攝）

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