惡性不改！ 侵入住宅強盜身障女 盜領4萬再遭重判

侵入住宅強盜身障女，竹縣惡匪再遭重判。（資料照）

2025/07/25 11:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣強盜前科犯劉男坐牢7年多出獄後，見竹北市民宅鐵捲門沒關好，又潛入洗劫，沒想到屋內有身障女子，劉男竟又逼她拿出提款卡並說出密碼後盜領4萬現金，新竹地院再依侵入住宅強盜罪判刑7年半。

法官調查，劉男前因犯強盜等案件，經新竹地院判刑7年7月確定，出獄後與陳男（另經新竹地方檢察署發布通緝）因缺錢花用，由陳男騎機車載劉男隨機找尋地點竊取財物，去年11月6日中午見新竹縣竹北市民宅一樓鐵捲門留有縫隙，劉男遂侵入屋內翻箱倒櫃，陳男則在外把風，劉男到2樓準備翻找財物時，因發現房內有一女性，以手摀住其嘴巴，恐嚇「你要引人進來是不是？我殺了你喔！」逼該女拿出黃金、首飾，該女說自己沒錢且重度身心障礙，並出示身心障礙手冊，劉男又要她交出金融卡並講出金融卡密碼，隨即盜領4萬元現金。

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法官審酌劉男身強體健，不思依循正途謀求生計，反以隨機侵入他人住宅行竊方式，侵害他人權益，本案又以強暴、脅迫方式不法對待被害人，致其陷於不能抗拒狀態，侵害被害人財產，更致被害人身心均受重創，應予嚴懲，最後依共同侵入住宅強盜罪重判7年6月，共同犯非法由自動付款設備取財罪再判刑5月。

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