竹縣男子持獵槍對2人作勢扣扳機 判刑4年

竹縣原住民男子持獵槍在超商作勢對二人開槍，被新竹地院重判。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/25 11:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣泰雅族原住民謝男買進獵槍之後，未謹守使用分際，竟拿到超商連續對2人作勢扣扳機，還撂話「看三小！再看我拿槍打你！」新竹地院依非法持有非制式獵槍罪重判有期徒刑4年。

法官調查，謝男為泰雅族原住民，去年1月為供己從事傳統文化活動使用，取得友人為其製作具殺傷力非制式自製獵槍1枝，而持有供作狩獵之用，（未經主管機關許可，惟僅構成槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項行政裁罰事由，不構成刑事犯罪）。

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謝男明知具有殺傷力槍枝係槍砲彈藥刀械管制條例列管物品，且原住民製造、持有自製獵槍，以供作生活工具之用者為限，去年1月14日凌晨3時許，攜帶獵槍開車前往新竹縣新豐鄉某便利超商，當時物流送貨員李男至該店送貨，謝男竟因酒後酒意上湧，無故持獵槍對外扣動扳機並持槍指向李男，致李男心生畏懼。

當時蕭男至該超商繳費後步出店外，因謝男不滿蕭男看其一眼，竟持獵槍向蕭男恫嚇稱：「看三小！」、「再看我拿槍打你！」等語，且扣動扳機，蕭男亦因此心生畏懼。

法官審酌謝男買獵槍後，應當僅作為原住民文化上或生活上工具狩獵使用，卻未能恪遵法律所設之界線，驟起非法持有犯意，持槍恐嚇2名被害人，不僅侵害被害人免於恐懼之自由法益，所為對於社會治安及不特定大眾人身安全造成危害實屬嚴重，犯罪情節重大，自應嚴正譴責，最後依非法持有非制式獵槍罪重判4年，併科罰金10萬元。

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