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    疑「永裕興18號」船員發出求救瓶中信 蘇澳區漁會盼政府查證援助

    2020年底在夏威夷海域失聯的宜蘭縣蘇澳籍「永裕興18號」漁船，船上1名台籍船長與9名船員下落不明，如今竟傳出愛爾蘭網友拾獲船員求救瓶中信。（資料照）

    2020年底在夏威夷海域失聯的宜蘭縣蘇澳籍「永裕興18號」漁船，船上1名台籍船長與9名船員下落不明，如今竟傳出愛爾蘭網友拾獲船員求救瓶中信。（資料照）

    2025/07/25 11:40

    〔記者游明金／宜蘭報導〕2020年底在夏威夷海域失聯的宜蘭縣蘇澳籍「永裕興18號」漁船，船上1名台籍船長與9名船員下落不明，如今傳出愛爾蘭網友拾獲船員求救的瓶中信；蘇澳區漁會總幹事陳春生說，漁會也是看網路才知道瓶中信的事，船員受困荒島，仍有生還可能，人命關天，希望能夠展開施救。

    陳春生指出，這起海難發生以來，大家都很關心也很難過，以為就這樣塵埃落定，沒想到今天卻傳出好消息，網路稱船員受困荒島、無人島，倒底是不是真的，漁會也不知道，但漁會已轉請政府希望加以重視並查證，透過國際救援組織找看看無人島在哪裡？畢竟人命關天，如果真有人受困，當然必須加以救援。

    永裕興18號2020年9月底從蘇澳出海前往太平洋捕鯊魚、劍旗魚；船上有63歲台籍李姓船長與9名印尼漁工，李姓船長的妻子於12月30日起聯繫不上「永」船，隨即通報協尋，後來經定位，船隻疑在夏威夷中途島附近海域失聯，船上10人下落不明；翌年1月11日國搜中心依美國定翼機拍攝照片比對，不排除船上仍有遇難船員待援，海巡署派船救援，直到當年3月8日才船拖回到蘇澳港，總共航行57天、1萬8250公里，雙雙打破我國紀錄。

    宜蘭地檢署當時也展開偵辦，調查後，認為永裕興18號船身多處結構損害之情形，應係遭受多次、多方向之風浪侵襲造成，且船上未發現有與凶殺、刑案相關跡證，在2021年6月1日全案簽結。

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