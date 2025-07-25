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    首頁　>　社會

    持蒙古刀刺死鄰居 男計程車運將起訴

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/07/25 11:10

    〔記者王定傳／台北報導〕李姓計程車司機因噪音問題與許姓鄰居有糾紛，甚至衍生傷害官司，2023年8月間，李出門在住處走廊巧遇許男，雙方一言不合產生口角，過程中，許突然持隨身蒙古刀對許男刺、砍，導致李死亡，台北地檢署今日依殺人罪嫌起訴李男，全案將適用國民法官法審理。

    警方調查，64歲的李姓男子以開計程車為業，平時與妻子住在北市萬華區西昌街一處公寓，他因不滿57歲許姓男鄰居住處時常發出噪音，因而結怨，2023年8月16日早上5時許，兩人還曾發生肢體衝突，李因此對許提告傷害，此後李出門便攜帶蒙古刀（全長約23公分，刀刃約13公分）。

    檢警調查，2023年8月30日上午5時30分，李又在住處外走廊巧遇許，雙方再度發生口角肢體衝突，兩人扭打並跌落至住處3樓往4樓樓梯轉角平台上，李隨即拿出蒙古刀對許刺、砍，過程中造成許受有13處擦挫傷、38處銳器刀傷。

    其中，右胸外壁3處刀傷刺入胸腔傷及肺臟，左胸外側壁2處刀傷刺入胸腔傷及肺臟和心臟，該5處深達胸壁的刀傷因傷及肺臟及心臟，導致氣血胸經及大量出血而死亡。

    李男犯案後回家更衣，於同日早上5時52分，準備外出駕車時，在西昌街上向巡邏經過的員警表示自己殺了人。

    員警抵達案發現場，緊急通報救護人員，將許男送醫救治，最終仍傷重不治。

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