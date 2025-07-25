覬覦老姊閨密竟趁酒意想硬上 男子賠30萬換緩刑

王男酒後硬上老姊友人未遂，賠30萬元換得緩刑。示意照。（資料照）

2025/07/25 10:59

〔記者李立法／屏東報導〕王姓女子邀約2位女性好友到家中做客，2女與王家姊弟、王母一同喝酒閒聊至凌晨，其中1女賓客不勝酒力先到房間休息，王男見有機可趁，趁著酒意跑進房間欲硬上酒醉女賓客，被害人激烈反抗，驚動王姊和其他賓客，王男才倉皇離去，警方據報後依妨害性自主罪嫌將王男送辦，王男事後賠償被害人30萬元取得和解，並換得緩刑機會，可上訴。

2名女子受邀到王姓女友人家中聚會，因而認識了王女的胞弟與母親，晚間大家一起在客廳喝酒聊天至凌晨，相談甚歡，其中1名女賓客因不勝酒力先到客廳旁孝親房休息，王男見狀趁著酒意跑進房內親吻酒醉的女賓客，並試圖脫去女子長褲，被害人受到驚嚇，奮力反抗，王男卻不罷手，以蠻力欲性侵被害人，造成被害人頸部及身上多處受傷，並驚動王姊及其他賓客，歡樂聚會變調，性侵未得逞的王男倉皇離開房間，被害人決定報警處理。

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檢方偵辦後，依妨害性自主罪起訴王男，被害人做客好友家卻險些遭到侵犯，身心受創，王男事後感到懊悔，並賠償30萬元彌補被害人達成和解；屏東地院依強制性交未遂罪，判處王男2年徒刑，緩刑5年，應提供公益團體240小時義務勞務，並接受法治教育1場次。

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