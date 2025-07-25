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    離譜！85歲翁駕車上國道突迴轉 逆向撞車釀2傷

    2車撞擊後，零件四散國道，右方為85歲陳姓老翁駕駛的汽車。（警方提供）

    2車撞擊後，零件四散國道，右方為85歲陳姓老翁駕駛的汽車。（警方提供）

    2025/07/25 10:27

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕85歲陳姓老翁駕車上國道3號屏東九如段匝道後突然迴轉，一部行駛在國道上的汽車閃避不及發生撞擊，造成2車駕駛受傷，其中陳姓老翁因顱內出血仍持續於醫院治療觀察中。撞擊瞬間影片今曝光，畫面十分驚險。

    當日事發後，屏縣消防局據報派遣九如分隊、長治分隊及特搜大隊，共6車12人前往，傷者2名，無受困情形；85歲的迴車駕駛當時意識模糊，頭部撕裂傷，送往義大醫院；另名許姓駕駛意識清醒，無明顯外傷，頭暈，送往屏基就醫。

    國道公路警察局第五公路警察大隊調查指出，事故發生於本（7）月11日上午10時50分，地點在國道3號北向391公里處，85歲陳男駕駛汽車從入口匝道進入後，迴轉逆向行駛內線車道，遭順向行駛內側車道42歲許男所駕駛的自小客車撞擊，85歲陳男因顱內出血仍持續於醫院治療觀察，42歲許男擦挫傷，無生命危險，兩車駕駛均無飲酒。

    警方指出，陳男駕駛行為涉違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛，處汽車駕駛人新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，待查證後依規定舉發。

    警方呼籲，用路人如於高速公路行駛途中發覺逆向行駛，請立即靠邊停車找尋較安全處所避難，並開啟危險警告燈，同時於上游擺放車輛故障標誌，車上人員趕緊下車找尋安全處所等候，並撥打110或1968求助。

    42歲許男駕駛的白色汽車嚴重受損。（警方提供）

    42歲許男駕駛的白色汽車嚴重受損。（警方提供）

    42歲許男駕駛的白色汽車嚴重受損，零件四散於國道上。（警方提供）

    42歲許男駕駛的白色汽車嚴重受損，零件四散於國道上。（警方提供）

    85歲陳姓老翁駕駛的汽車也嚴重受損。（警方提供）

    85歲陳姓老翁駕駛的汽車也嚴重受損。（警方提供）

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