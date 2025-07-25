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    首頁　>　社會

    颱風來襲！住戶晚半小時少做一件事 全社區只有他的車泡水

    去年7月凱米颱風帶來致災性豪雨，造成高雄市區多處淹水。示意圖（資料照）

    去年7月凱米颱風帶來致災性豪雨，造成高雄市區多處淹水。示意圖（資料照）

    2025/07/25 10:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年7月，凱米颱風襲台，高雄市區大淹水，不少社區大樓地下停車場變「滯洪池」，汽機車滅頂，家住鼓山區某社區大樓的顏姓男子，因未即時將車子駛離地下室，造成愛車變成泡水車，顏不滿社區管委會反應慢半拍，提告求償21萬元，但法官發現，顏男所住的社區大樓只有他的車泡水，其他人都成功躲過，原因是他明知可能會淹水卻不去移車，因此認定管委會無責免賠。

    判決指出，去年7月25日，凱米颱風來襲，因雨勢過大來不及宣洩，造成高雄多個社區大樓地下停車場淹水；顏男所住的社區管理室從上午9點多開始陸續以電話通知住戶，告知住戶可能會淹水，請他們趕快把愛車移離；當天上午10點28分，管理員打電話給顏男，顏男未接，直到10點52分才回撥。

    管理員請顏男移車，顏問地下室淹水了沒，管理員回他還沒淹，於是顏男沒去移車，但不到半小時後，地下B2停車場開始淹水，管理員下樓查看時，發現B2停車場除了顏男的愛車已被水淹沒8成外，其他車輛不是已經駛離地下室，就是利用機械車位抬升方式讓愛車躲過水患。

    淹水退去後，顏男的愛車變成泡水車，經鑑定後，損失超過20萬元，顏男不甘損失，提告向管委會和停車機械公司求償21萬元；高雄地方法院簡易庭審理時，法官發現，顏男所住社區只有他一人受害，其餘住戶都有配合管理員疏散警告躲過一劫，因此認定管委會無責，且當顏男愛車已泡水時，機械車位無法作動抬升，也無關停車機械公司的責任，因此判顏男敗訴，可上訴。

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