北市社子國小結構補強工程釀悲劇 水電師傅疑獨自作業觸電亡

救護人員將周男屍身抬下。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/25 09:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕受雇擔任北市社子國水結構補強工程的41歲周姓水電工，昨（24）日上午出門前往施工後便杳無音訊。妻子下午向警方報案請求協助，最終在機電室旁的水塔上方周男倒臥現場，身體僵直已無生命跡象。警方初步研判疑是施工過程中觸電昏厥，未及時獲救援。警方將會同檢方進一步勘驗清。

北市警士林分局社子派出所昨日傍晚接獲34歲黎女報案，表示擔任水電師傅的丈夫上午出門到社子國小工作後，到晚間一直無法取得連繫，她擔心發生意外，請求警方協助尋找。

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警方陪同家屬前往施工地點查看，只見周男倒臥在機電室旁的水塔上方，似已無聲息，經立即通報救護人員趕抵檢視，確認周男身體已呈現僵直狀況，明顯死亡，未再送醫，由救護人員將屍身抬下。

警方現場初步調查，周男為承包社子國小結構補強工程的水電師傅，當時應是獨自施工，疑因作業不慎觸電昏厥，在沒有人即時發現下不幸死亡。

警方已通知工地主任到場說明，並依規定通報勞動檢查機構處理疑似職災死亡事件。警方也將報請士林地方檢察署進行刑事相驗，詳細死因仍有待進一步釐清死因和責任。

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