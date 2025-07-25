為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市社子國小結構補強工程釀悲劇 水電師傅疑獨自作業觸電亡

    救護人員將周男屍身抬下。（記者劉慶侯翻攝）

    救護人員將周男屍身抬下。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/07/25 09:39

    〔記者劉慶侯／台北報導〕受雇擔任北市社子國水結構補強工程的41歲周姓水電工，昨（24）日上午出門前往施工後便杳無音訊。妻子下午向警方報案請求協助，最終在機電室旁的水塔上方周男倒臥現場，身體僵直已無生命跡象。警方初步研判疑是施工過程中觸電昏厥，未及時獲救援。警方將會同檢方進一步勘驗清。

    北市警士林分局社子派出所昨日傍晚接獲34歲黎女報案，表示擔任水電師傅的丈夫上午出門到社子國小工作後，到晚間一直無法取得連繫，她擔心發生意外，請求警方協助尋找。

    警方陪同家屬前往施工地點查看，只見周男倒臥在機電室旁的水塔上方，似已無聲息，經立即通報救護人員趕抵檢視，確認周男身體已呈現僵直狀況，明顯死亡，未再送醫，由救護人員將屍身抬下。

    警方現場初步調查，周男為承包社子國小結構補強工程的水電師傅，當時應是獨自施工，疑因作業不慎觸電昏厥，在沒有人即時發現下不幸死亡。

    警方已通知工地主任到場說明，並依規定通報勞動檢查機構處理疑似職災死亡事件。警方也將報請士林地方檢察署進行刑事相驗，詳細死因仍有待進一步釐清死因和責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播