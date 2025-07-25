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    警大、六都警局長等重要警職人事異動 「白髮老人」又來報牌

    警政署外觀。（資料照）

    警政署外觀。（資料照）

    2025/07/25 08:44

    〔記者邱俊福／台北報導〕本月16日警察大學校長、桃園市警局長等多名三線三星以上高階警官退休，原本將牽動的一波重要警職人事異動，雖因罷免投票延後，但人事傳聞仍不斷，成近期警界茶餘飯後討論的熱門話題，而過去於調動前常出現警界LINE群組提前報牌、暱稱的「白髮老人」又來了；警政署署長張榮興表示，皆是臆測名單，尚未定案，下月初才會發布，目前以確保投開票順利完成為首要任務。

    每年1月、7月警政署都會因應屆齡退休的重要警職，於其退休前發布人事調動，無縫接軌，這次在警大校長楊源明、警政署副署長陳永利與詹永茂、桃園市警局局長吳坤旭等多名重要警職本月屆齡退休後，更可望牽動六都警局長、縣市警局長等重要高階警職的異動，加上明年縣市首長九合一大選考量，警局長人選備受外界矚目與討論。

    而以往在警政署發布人事調動前，皆會出現在警界的LINE群組報人事牌的「白髮老人」，昨天又於網路瘋傳，讓因罷免投票延後發布的這波重要警職人事中，可能異動的警職人士，人心更加浮動。

    「白髮老人」傳出的名單，包括警大校長林炎田、桃園市警局長廖恆裕、台中市警局局長郭士傑、高雄市警局長趙瑞華、航空警察局局長吳敬田，鐵路警察局局長陳錦坤、新北市警局副局長林武宏，以及小聯盟異動名單新竹縣、屏東縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣等等，且嘉義市警局局長沈炳信、新竹縣警局局長宣介慈與警專教育長張素菱等將爭取調任台北市警局副局長等等，引發各界話題。

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