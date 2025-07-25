高雄71歲婦網交暈船 140萬積蓄險飛了

高雄71歲女子遇愛情詐騙險丟140萬，警方苦口婆心成功勸阻。（民眾提供）

2025/07/25 08:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄盧姓女子（71歲）網交疑被愛情衝昏頭，被對方詐騙投資虛擬貨幣，她到鼓山區的郵局領出140萬元，警方獲報到場阻詐，盧女一度不耐煩回「我就是喜歡（領錢）放著」，員警仍耐著性子苦口婆心攔勸，才使盧女及時醒悟，守住一生積蓄。

鼓山分局今（25）日指出，內惟派出所於前天下午3時許接獲九如四路郵局通報，有一名71歲盧姓女子神情異常緊張，臨櫃欲提領鉅額現金投資虛擬貨幣。

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警方趕抵現場關心、詢問，盧女說出7月初網交一名男子，員警發現是典型的愛情詐騙，問有無見過面，她隨意虛應警方「中北部」，員警識破仍耐著性子檢視手機2人對話，更確信是詐騙手法，不斷把話術圈套一一點出。

經了解，盧女於14天前透過交友軟體認識一名陌生男子，對方每日噓寒問暖、分享生活瑣事，迅速取得信任，進而以「共築未來」為由，慫恿盧女投資虛擬貨幣，並誆稱「穩賺不賠、保證獲利」，她信以為真，欲解除多年定存保單，親至郵局準備提領140萬元投入。

警方認證了此為典型的愛情加投資詐騙，阻詐過程中，連路過民眾也看不下去，主動加入勸說「妳的錢給出去就變鴨蛋了！」經員警與民眾合力勸導，成功攔阻盧女匯出140萬元，守住畢生積蓄。

鼓山分局呼籲，詐騙手法日新月異，常見以投資虛擬貨幣、感情交往為包裝，誘使民眾匯款，民眾如接獲類似訊息，應提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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