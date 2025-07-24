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    帥哥與「大哥」差在頭髮 陽光帥警「剃度」從軍去

    台東員警吳念橋即將從軍去，新髮型配上嚴肅表情，學長說:「學弟，你還是笑一下吧！」（記者劉人瑋攝）

    台東員警吳念橋即將從軍去，新髮型配上嚴肅表情，學長說:「學弟，你還是笑一下吧！」（記者劉人瑋攝）

    2025/07/24 23:20

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東的帥哥警察吳念橋今天暫時告別警職生活半年、從軍去，但在學長們的提醒下自行「剃度」，理去茂密有型的頭髮，成了大平頭。由於他輪廓深隧，加上平頭若是一臉嚴肅，立馬飄出「江湖味」。有學長不禁戲稱他，帥哥和「大哥」就差別在髮型。但吳念橋馬上又端出笑容回到「陽光男孩」狀，原來陽光笑容才是決定「江湖味」的關鍵。

    前往成功嶺報到前，有學長就提醒先自行理髮，可省去麻煩，由於是理大平頭，才2分鐘就讓年輕帥哥如「脫胎換骨」。有警員見到吳念橋的平頭照後直說，不知道是哪來年輕「角頭」、「差點提報治平對象」，細看才發現是自己的帥哥學弟，這時「老學長」才長嘆一口氣道，看完念橋的平頭照，自己「心裡平衡了一點，似乎差距沒想像中的大」。

    台東縣警局目前有數位較出名的帥哥警察，原本他在成功分局任職，也因外型酷帥被稱為「東海岸郭富城」，而這也是因為他深受姊姊們的喜愛才因此命名，加上他長期在外執職時戴著墨鏡更顯帥氣十足。但實則卻是因為眼睛畏光所致，「酷帥」也是「不得已」。

    即使有著酷帥外表，吳念橋本身就是老年人運動專業，下班時也會前往長照機構帶著老人運動，特別是與長輩說話時幾乎是笑容滿面，與「酷」完全無關，還頗有愛心。說到前往當兵，吳念橋掛念的竟然是:「希望民眾遵守交通規則，即便走路也不要亂闖紅燈，實在太危險了，役期結束後又要好好融入新轄區」。吳念橋預計將前往成功嶺服完半年兵役，明年初返回台東分局。

    台東員警吳念橋即將從軍去，預剪頭髮一剪下去，即使仍是帥氣，但氣質丕變。（記者劉人瑋攝）

    台東員警吳念橋即將從軍去，預剪頭髮一剪下去，即使仍是帥氣，但氣質丕變。（記者劉人瑋攝）

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