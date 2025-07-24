北市酒店爆凶殺案 夜店殺警案共犯林諺叡刺死姊夫

雙方在走廊爭執，林男掏刀。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/24 23:29

〔記者鄭景議／台北報導〕2014年信義夜店殺警案共犯的31歲林諺叡，昨晚9時許前往台北市大安區「威斯汀酒店」與5名友人在包廂內飲酒作樂。今日（24日）凌晨，林男34歲的姊姊與37歲的陳姓姊夫前往找他借錢，三人在包廂爆發激烈爭執，林男疑喝醉失控，竟在走廊掏出折疊刀朝姊夫猛刺，導致對方左胸下部與右背重傷倒地，送醫後仍宣告不治。警方獲報後立即趕抵現場，當場逮捕林嫌，並依殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，林諺叡曾在2014年參與震驚全台的「信義夜店殺警案」，當時因聚眾鬥毆助勢，毆打保全人員遭判刑7個月定讞。出獄後他還曾宣稱自組「新中山聯盟」，涉入不少酒店圍事、暴力討債案件。

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台北市大安分局指出，敦化南路派出所於今日凌晨3時許接獲119報案，指稱忠孝東路四段發生刺殺案。警方趕抵現場時，發現37歲陳姓男子倒臥在酒店電梯口，左胸與右背中刀，救護人員正在急救，隨即將他送醫，仍於凌晨4時17分傷重不治。林男在警方到案時雙眼迷茫，裸上半身，見警方到場胡言亂語，警方依現行犯當場將林男逮捕。除行兇用的折疊刀外，警方還在林男身上查扣一把彈簧刀。

警方調查，陳男與妻子本前往酒店要向林男借錢，但到場後發現林男已經喝得醉醺醺，原本夫妻倆考量林男酒醉打算作罷，未料雙方仍為借錢問題爆發爭吵。爭吵從包廂延伸至走廊，期間林男突然掏出折疊刀，朝姊夫左胸下方與右背連刺兩刀，陳男當場血流如注倒地，店家見爆發兇案趕忙通報警方。初步研判，左胸下方傷口為致命傷。

林嫌酒醒向警方供稱，是因看不慣姊夫長期對姊姊態度不佳，還要趕姊姊回娘家，想「替姊姊出氣」才會失手，但警方對其說法持保留態度，將進一步釐清實際犯案動機與過程。

目前全案已依殺人罪嫌，將林諺叡移送台北地方檢察署偵辦。

林男所用折疊刀。（記者鄭景議翻攝）

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