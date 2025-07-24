7/24今彩539頭獎開4注！600萬獎落台中、新北、桃園

今晚（24日）開獎的第114000179期今彩539頭獎開出4注。（本報合成）

2025/07/24 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（24日）開獎的第114000179期今彩539頭獎開出4注，由桃園市龜山區文化里文化二路187號1樓「金布袋彩券行」、台中市太平區新福里中山路四段114號1樓「佐賀野人彩券行」、新北市中和區自立路64號1樓「鴻美發彩券行」、桃園市中壢區幸福里福州一街239號1樓「財全迎彩券行」開出；第114000059期威力彩頭獎則摃龜。

第114000059期威力彩中獎號碼為「第一區：03、04、07、10、33、38。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共188注中獎，每注可得4000元；陸獎共1366注中獎，每注可得800元；柒獎共2603注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3794注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8512注中獎，每注可得100元；普獎共3萬0722注中獎，每注可得100元。

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第114000179期今彩539中獎號碼為「02、06、09、29、32」。頭獎開出4注，每注可得600萬元；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共5770注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4528注中獎，每注可得50元。

第114000179期39樂合彩中獎號碼為「02、06、09、29、32」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共208注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8274注中獎，每注可得1125元。

第114000179期3星彩中獎號碼為「009」。壹獎共27注中獎，每注可得5000元。

第114000179期4星彩中獎號碼為「8710」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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