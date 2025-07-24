「金門唯一」高中總務主任手機被駭 詐團假冒誘騙裝修業者工程款

詐騙集團利用金門唯一高中的「林姓總務主任」名義，透過手機LINE軟體，以「急件」對裝修業者詐騙。（金門縣警察局提供）

2025/07/24 21:55

〔記者吳正庭／金門報導〕詐騙集團手法越來越在地化，竟利用金門唯一高中的「林姓總務主任」名義，透過手機LINE軟體，以「急件」佯稱有裝修工程對外招標，誘使2間裝潢業者上鉤進而匯款，直到「款去貨未到」才驚覺遇詐。金門縣警局今表示，2起詐騙案接連發生，提醒業者對突如其來的工程邀約切勿輕信，轉帳匯款前務必先查證。

縣警局指出，有2名窗簾、地板裝修業者先後接獲1名在LINE自稱「金門高中林姓總務主任」訊息，指該校有1項校園裝修工程，詢問2名業者是否有意承接，「若願意承接，相關材料需與學校合作廠商購買」，並附上合作廠商聯絡方式。

請繼續往下閱讀...

縣警局表示，2名業者都因為認識該名林姓總務主任而信以為真，且被誤導工程案屬「急件」，因此直接與「合作廠商」聯繫，依指示匯款到指定帳戶購買材料，怎知匯款後，廠商未依約交貨，LINE訊息也不回覆，才驚覺遭詐。

金門僅有1所「國立金門高中」，巧合的是，該校林姓總務主任近期退休，也顯見詐騙集團逐漸以在地公務單位為詐騙背景，使業者不察。2件詐騙案其中1件18萬元，因人頭帳戶轉帳得逞，另一案被列警示帳戶成功阻詐。

縣警局刑事警察大隊大隊長吳易泉說，此案是林姓主任手機遭駭、被詐騙集團利用，2週來1週1案，為免擴大，籲請注意；他指出，這類詐騙案已非首次，近期常見假冒「學校」、「公務員」及「軍營」等以採購案行騙，請民眾、業者匯款前務必先向對方查證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法