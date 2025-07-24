無視保護令！恐怖情人持刀追逐 前女友台鐵豐原站大廳濺血

豐原火車站大廳發生恐怖情人傷害前女友事件。（記者張軒哲攝）

2025/07/24 21:22

〔記者張軒哲／台中報導〕又見恐怖情人！豐原火車站售票大廳今日傍晚驚傳男子持刀劃傷前女友濺血事件，引起搭車民眾恐慌，警方調查，受傷女子有聲請保護令，鐵路警察局豐原派出所仍在調查釐清案情。

今日傍晚，一對約30歲男女在豐原車站大廳追逐，隨後女子尖叫，遭前男友劃傷，女子當場濺血，站務員趕緊請站內鐵路警察到場壓制，將女子送醫救治，並將男子制伏帶回製作筆錄，理平頭穿短衣短褲拖鞋男子，原本被雙手反扣在椅子上，鐵路警察見記者到訪，趕緊將男子帶入室內。

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晚間台鐵動員兩名清潔人員清理，大廳已清理完畢，看不出血跡，市議員邱愛珊說，發生民眾持刀傷人、現場濺血的重大治安事件，造成民眾恐慌，要求警方迅速釐清案情、強化周邊治安維護，確保市民與旅客安全。

鐵路警察局指出，兩人為前男女朋友關係，當時兩人與前女友母親剛下車就發生爭吵，已步出售票口，據稱當時要去醫院看診，28歲黃男在大廳內亮出水果刀，劃傷27歲黃姓前女友手跟脖子，前女友母親也遭波及，母女送豐原醫院包紮已出院，沒有生命危險。

鐵路警察局豐原派出所調查豐原車站大廳傷人事件。（記者張軒哲攝）

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