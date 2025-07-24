沈慶京電子腳環裝右腳 晚間8點多辦保完畢獲釋

沈慶京佩戴電子腳環交保離開北院。（記者羅沛德攝）

2025/07/24 20:39

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，合議庭21日裁定威京集團主席沈慶京以1億8000萬元交保，沈慶京今委由律師繳納1.8億元保金，台北地院傍晚派車前往台北看守所提解沈慶京，囚車於6時20分許抵達北院，廠商人員為他安裝電子腳環及個案手機，晚間8時12分辦保完畢，沈慶京坐著輪椅獲釋離開北院。

由於裁定中明定依據沈慶京的意願，將電子腳環裝於左腳，但沈慶京離開法院時，腳環明顯裝在右腳，據悉是安裝時右腳比較合適，因此配戴於右腳踝上方，不妨礙執行科技監控。

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沈慶京今日中午在台大醫院出院，被押返台北看守所，下午律師至台灣銀行繳納1.8億元現金保證金，北院傍晚近5時派囚車赴北所提解沈慶京到北院，也通知廠商派員到場，為沈慶京配戴電子腳環、設定個案手機，法警室同時通知海關限制出境、出海，直到晚間8點多辦保完畢獲釋。

北院21日裁定，民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月，沈慶京、柯辦公室前主任李文宗，各以1億8000萬元、2000萬元交保，李文宗已於昨（23日）辦保獲釋。

合議庭為了防逃，裁定中並命令沈慶京、李文宗皆限制住居、出境、出海，並施以左腳戴電子腳環、隨身攜帶個案手機的雙重科技監控，為期8個月。

沈慶京自去年8月30日至今年5月12日在看守所羈押期間，已因病就診273次，泌尿道反覆感染、濕疹，且患帕金森氏症，今年1月2日北院裁定續押後，赴衛福部立台北醫院戒護外醫11次、急診次數6次。今年6月轉診至台大醫院，進行腎臟抗黴菌治療，動過數次手術，今天出院並辦妥交保獲釋。

沈慶京佩戴電子腳環交保離開北院。（記者羅沛德攝）

沈慶京的電子腳環安裝於右腳踝上方。（記者張文川攝）

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