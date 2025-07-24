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    台南黃金海岸溺水童明續搜救 父：才告誡不可海泳

    24日下午，落海失蹤的鍾姓男童父親（黃衣者）與警、消人員在黃金海岸等待搜救兒子的消息。（記者王俊忠攝）

    24日下午，落海失蹤的鍾姓男童父親（黃衣者）與警、消人員在黃金海岸等待搜救兒子的消息。（記者王俊忠攝）

    2025/07/24 20:04

    〔記者王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕24日下午3點多，台南南區知名黃金海岸風景區驚傳3名仁德國小應屆畢業同學落海溺水，其中陳姓、藍姓2男童先後獲救與自救，鍾姓學童則失去蹤影，鍾父在工作地得知後趕到現場，說昨天才剛告誡兒子不可到海邊游泳，怎知還是跟同學跑來海邊。

    鍾父說，小兒子與陳姓、藍姓2男童是仁德國小今年應屆畢業同學，他知道兒子最近喜歡游泳，有跟兒子說要去游泳池、不能到海裡去游，昨天才剛告誡，沒想到兒子今天還是跑到黃金海岸，事先他完全不知道。

    仁德國小校長李培瑜表示，據她事後了解，陳、藍與鍾姓3位學校應屆畢業生，是今天相約到黃金海岸戲水，當時陳、藍2童是在淺水區，鍾童是在深水區域，且有離岸愈來愈遠情況，陳想過去拉回鍾，沒想到被大浪捲走，陳受傷、被消防人員救起，在淺水區的藍自行游上岸無大礙；而被大浪捲走的鍾則消失在海面上，消防、海巡動員搜救，她也積極協助家屬處理後續事宜。

    市府觀旅局說明，市府已在2015年間公告南區黃金海岸是禁止游泳海域。

    南市消防局與海巡等單位的聯合搜救行動，從今天下午一直到晚間近7點許，因天色漸暗，與鍾童家人協商後決定搜救行動先停止、撤離，明天上午繼續。

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    警、消人員在台南南區黃金海岸設前進指揮站，搜尋落海失蹤的鍾姓男童。（民眾提供）

    警、消人員在台南南區黃金海岸設前進指揮站，搜尋落海失蹤的鍾姓男童。（民眾提供）

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