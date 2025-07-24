為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    沈慶京籌到1.8億元交保金 囚車抵北院等候安裝電子腳環

    台北地院24日傍晚提解沈慶京到法院辦理交保程序。（記者羅沛德攝）

    台北地院24日傍晚提解沈慶京到法院辦理交保程序。（記者羅沛德攝）

    2025/07/24 18:52

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，合議庭21日裁定威京集團主席沈慶京以1億8000萬元交保，沈慶京今天委託律師繳納1.8億元保金，台北地院傍晚派車前往台北看守所提解沈慶京，囚車於6時20分許抵達北院，等候廠商人員為他安裝電子腳環及個案手機，辦妥即可獲釋。

    今日中午沈慶京在台大醫院出院，被送回台北看守所，下午律師至台灣銀行繳納1.8億元現金保證金，北院傍晚近5時派出囚車，前往台北看守所提解沈慶京到北院，也通知廠商派員到場，為沈配戴電子腳環、設定個案手機，待法警室完成通知海關限制出境、出海禁令後，沈慶京即可望重獲自由。

    北院21日裁定，民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月，沈慶京、柯辦公室前主任李文宗，各以1億8000萬元、2000萬元交保，李文宗已於昨（23日）辦保獲釋。

    合議庭為了防逃，裁定中並命令沈慶京、李文宗皆限制住居、出境、出海，並施以左腳戴電子腳環、隨身攜帶個案手機的雙重科技監控，為期8個月。

    沈慶京自去年8月30日至今年5月12日在看守所羈押期間，已因病就診273次，泌尿道反覆感染、濕疹，且患帕金森氏症，今年1月2日北院裁定續押後，赴衛福部立台北醫院戒護外醫11次、急診次數6次。今年6月轉診至台大醫院，進行腎臟抗黴菌治療，動過數次手術，今天出院。

    北院裁定沈慶京1億8000萬元交保，其中1億元須以沈慶京自己名義現金保，其餘8000萬元則應由具保人以現金具保；限期8月1日中午前完成辦保，否則續押。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播