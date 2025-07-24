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    大學長連環撞！台84線水泥車破胎停路肩修理 曳引車撞上慘況曝

    涉嫌肇事的曳引車，黃姓駕駛幸僅輕傷未就醫。（民眾提供）

    涉嫌肇事的曳引車，黃姓駕駛幸僅輕傷未就醫。（民眾提供）

    2025/07/24 19:15

    〔記者楊金城／台南報導〕台84線台南學甲段東向今天（24日）下午1點左右有輛曳引車撞上在路肩修理輪胎的預拌混凝土車，再擦撞前方輪胎維修車，2人從車斗彈出，幸好只有維修車駕駛1人受傷送醫，涉嫌肇事黃姓駕駛頭部輕微擦傷未送醫，車禍現場影響東向單線管制，下午4點恢復通行。

    3車追撞事故地點在台84線東向6.3公里學甲段，肇事半聯結車連撞2車，車輪噴飛，車頭損毀嚴重，預拌混凝土車、輪胎維修車左側車身、車頭挨撞，受損不輕，撞擊猛烈，幸好只有維修車駕駛，手部受傷，由將軍消防分隊救護車送到麻豆新樓醫院救治，並無大礙。

    車禍現場零件、水溝蓋鐵架散落車道，一度造成東向全線中斷導致塞車，警方處理事故，開放內線通行，到下午4點恢復兩線通行。

    3名駕駛均未酒駕，確切肇事原因仍待警方調查釐清。

    停在路肩的預拌混凝土車（右二）被曳引車撞上左側車身。（民眾提供）

    停在路肩的預拌混凝土車（右二）被曳引車撞上左側車身。（民眾提供）

    輪胎維修車停在預拌混凝土車前，接著被撞，車頭受損嚴重。（民眾提供）

    輪胎維修車停在預拌混凝土車前，接著被撞，車頭受損嚴重。（民眾提供）

    涉嫌肇事的曳引車載滿貨物，連擦撞預拌混凝土車、輪胎維修車後，車道一度完全封閉。（民眾提供）

    涉嫌肇事的曳引車載滿貨物，連擦撞預拌混凝土車、輪胎維修車後，車道一度完全封閉。（民眾提供）

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