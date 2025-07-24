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    吳火獅私生女百億遺產調解庭 律師：未達成共識、雙方有釋放善意

    陳子婷（右）2004年出面，要求新光集團吳家正視問題，檢驗DNA確立與吳火獅是否有親屬關聯。圖為2004年畫面。（資料照）

    陳子婷（右）2004年出面，要求新光集團吳家正視問題，檢驗DNA確立與吳火獅是否有親屬關聯。圖為2004年畫面。（資料照）

    2025/07/24 18:36

    〔記者劉詠韻／台北報導〕新光集團已故創辦人吳火獅去世後，其私生女陳子婷提起認領訴訟，官司歷經20年之久，去年獲判勝訴；陳子婷日前向士林地院聲請分配遺產，主張在百億遺產上享有應繼分，其母陳麗如今天在律師陪同下出面開庭調解。陳女律師坦言，雙方雖未達成共識，但過程中已相互釋放善意。

    陳麗如委任律師陳明正結束調解庭後，在外接受媒體堵訪，指今天調解會議並未達成共識，但雙方都表現出善意，已約定下一次調解期為9月25日。由於此案屬於家事案件，依法不公開進行，不便透露過多細節，將視下次調解結果再對外說明。

    陳明正亦提及，這次能夠進入調解階段，代表對方已展現誠意。以往雙方官司歷時已久，對方始終未願調解，如今願意進場協商，算是一種進展。作為當事人之一的母親陳麗如情緒較前穩定，感受到安心，對於社會大眾的關心表達感謝，也坦言近來「真的蠻辛苦的」。

    陳明正指出，本案涉及非婚生子女的身分認定與財產權益問題，且已經過最高法院判決確立親子關係，在法律上已有結論。案件歷經多年，陳子婷在長達40多年內身分證始終空白，這段歷程，「社會大眾應能理解其艱難」。

    針對媒體關心的遺產分配、身分問題，陳明正強調，目前司法實務，尤其最高法院見解，對於非婚生子女採取擴大保護立場，這類子女在法律上無法選擇父母，「只能被動接受出生結果」，因此法院傾向於提供更多保護措施，即使涉及已分割或未分割的財產，最高法院仍認為應保障非婚生子女的權益，相關法律機制也在逐步健全中。

    陳子婷母親陳麗如今在律師的陪同下出面開庭調解。（記者劉詠韻攝）

    陳子婷母親陳麗如今在律師的陪同下出面開庭調解。（記者劉詠韻攝）

    律師陳明正（圖右）表示，以往雙方官司歷時已久，對方始終未願調解，如今願意進場協商，算是一種進展；圖左為陳麗如。（記者劉詠韻攝）

    律師陳明正（圖右）表示，以往雙方官司歷時已久，對方始終未願調解，如今願意進場協商，算是一種進展；圖左為陳麗如。（記者劉詠韻攝）

    律師陳正明說，案件歷經多年，陳子婷在長達40多年內身分證始終空白，這段歷程，「社會大眾應能理解其艱難」。（記者劉詠韻攝）

    律師陳正明說，案件歷經多年，陳子婷在長達40多年內身分證始終空白，這段歷程，「社會大眾應能理解其艱難」。（記者劉詠韻攝）

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